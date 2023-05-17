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Россия заморозила банковские счета посольства и консульства Финляндии

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Среда 17 мая 2023 15:22
Россия заморозила банковские счета посольства и консульства Финляндии Фото: Россия заморозила банковские счета посольства и консульства Финляндии (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Россия без каких-либо объяснений еще в апреле заморозила банковские счета посольства и консульства Финляндии.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

"Счета финских посольств были заморожены в России, и в настоящее время они не могут быть использованы", - рассказал Хаависто.

По его словам, банковские счета дипломатических представительств заморозили 27 апреля.

Министр добавил, что 4 мая Финляндия направила российским властям уведомление с просьбой обеспечить возможность функционирования представительств в России и предоставить официальное объяснение причин замораживания, но до сих пор не получила его.

Стоит заметить, что до этого Россия также заморозила счета польского посольства.

Напомним, ранее стало известно, что Россия перебросила на границу с Финляндией и Норвегией стратегические бомбардировщики, которые могут нести ядерное оружие.

Также мы писали, что россияне обвинили финнов в вандализме по отношению к их консульству.

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