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Росія заморозила банківські рахунки посольства та консульства Фінляндії

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Середа 17 травня 2023 15:22
Росія заморозила банківські рахунки посольства та консульства Фінляндії Фото: Росія заморозила банківські рахунки посольства та консульства Фінляндії (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Росія без жодних пояснень ще у квітні заморозила банківські рахунки посольства та консульства Фінляндії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.

"Рахунки фінських посольств були заморожені в Росії, і зараз вони не можуть бути використані", - розповів Хаавісто.

За його словами, банківські рахунки дипломатичних представництв заморозили 27 квітня.

Міністр додав, що 4 травня Фінляндія надіслала російській владі повідомлення з проханням забезпечити можливість функціонування представництв у Росії та надати офіційне пояснення причин заморожування, але досі не отримала його.

Варто зауважити, що раніше Росія також заморозила рахунки польського посольства.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія перекинула на кордон із Фінляндією та Норвегією стратегічні бомбардувальники, які можуть нести ядерну зброю.

Також ми писали, що росіяни звинуватили фінів у вандалізмі по відношенню до їхнього консульства.

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