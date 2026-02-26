RU

Россия запретила вербовать наемников из 43 стран: The Telegraph выяснил причину

Фото: РФ завербовала тысячи граждан африканских стран (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

РФ запретила вербовать иностранцев из 43 стран. Африканские государства возмутились, что их граждан обманом привлекают к войне против Украины

В "стоп-список" для военных вербовщиков вошли граждане из 43 стран. В частности, в нем фигурируют Китай, Индия, Бразилия, Турция, Куба, Иран и Венесуэла, а также многие африканские страны.

Издание пишет, что страна-агрессор завербовала тысячи граждан из Азии, Африки и Ближнего Востока для покрытия больших потерь в своей армии. Многие иностранцы погибли на войне, а те, кто выжил, жаловались, что их заманили в РФ под ложным предлогом.

Реакция африканских стран на действия РФ

"Поскольку масштабы вербовки стали очевидными в последние месяцы, африканские правительства начали все более критично относиться к этому найму. Москва давно ухаживает за африканскими странами, изображая себя как альтернативу Западу и предлагая безопасность, промышленные и горнодобывающие инвестиции и опыт", - говорится в статье.

Недавно Кения оценила, что страна-агрессор завербовала до 1000 ее граждан - по словам министра иностранных дел страны Мусалии Мудавади, наем был "неприемлемым и тайным". К РФ также обратились Непал, Индия и Шри-Ланка, которые призвали прекратить вербовку их граждан.

Кроме того, африканские страны требуют репатриации граждан, которые либо до сих пор находятся в рядах вооруженных сил РФ, либо находятся в плену.

Россия вербует иностранцев

Ранее правительство Индии сообщило по меньшей мере о 200 случаях вербовки граждан страны российскими рекрутерами для участия в войне против Украины. Согласно официальной информации, по меньшей мере 26 индийцев погибли, еще семеро считаются пропавшими без вести.

В то же время МИД Украины призвал страны Африки усилить меры противодействия российским схемам вербовки, которые привлекают молодежь из разных государств континента к войне.

Подробнее о том, как граждане африканских стран попадают на фронт, оказываются в плену и что рассказывают о россиянах, - в материале РБК-Украина.

