Росія заборонила вербувати найманців із 43 країн: The Telegraph з'ясував причину

Фото: РФ завербувала тисячі громадян африканських країн (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

РФ заборонила вербувати іноземців із 43 країн. Африканські держави обурилися, що їхніх громадян обманом залучають до війни проти України

До "стоп-списку" для військових вербувальників увійшли громадяни із 43 країн. Зокрема, у ньому фігурують Китай, Індія, Бразилія, Туреччина, Куба, Іран та Венесуела, а також багато африканських країн.

Видання пише, що країна-агресорка завербувала тисячі громадян з Азії, Африки та Близького Сходу для покриття великих втрат у своїй армії. Багато іноземців загинули на війні, а ті, хто вижив, скаржилися, що їх заманили до РФ під хибним приводом.

Реакція африканських країн на дії РФ

"Оскільки масштаби вербування стали очевидними в останні місяці, африканські уряди почали дедалі критичніше ставитися до цього найму. Москва давно залицяється до африканських країн, зображуючи себе як альтернативу Заходу та пропонуючи безпеку, промислові та гірничодобувні інвестиції та досвід", - йдеться у статті.

Нещодавно Кенія оцінила, що країна-агресорка завербувала до 1000 її громадян - за словами міністра закордонних справ країни Мусалії Мудаваді, наймання було "неприйнятним і таємним". До РФ також звернулися Непал, Індія та Шрі-Ланка, які закликали припинити вербування їхніх громадян.

Крім того, африканські країни вимагають репатріації громадян, які або досі перебувають у лавах збройних сил РФ, або перебувають у полоні.

Росія вербує іноземців

Раніше уряд Індії повідомив щонайменше про 200 випадків вербування громадян країни російськими рекрутерами для участі у війні проти України. Згідно з офіційною інформацією, щонайменше 26 індійців загинули, ще семеро вважаються зниклими безвісти.

Водночас МЗС України закликало країни Африки посилити заходи протидії російським схемам вербування, які залучають молодь з різних держав континенту до війни.

Детальніше про те, як громадяни африканських країн потрапляють на фронт, опиняються в полоні та що розповідають про росіян, - у матеріалі РБК-Україна.

Російська ФедераціяВійна в Україні