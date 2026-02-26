Глава МИД Ганы обратился к Зеленскому с необычной просьбой, - Bloomberg
Глава МИД Ганы Самуэль Окудзето Аблаква попросил президента Украины Владимира Зеленского освободить пленных ганцев, которые воевали на стороне РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Читайте также: РФ вербует африканцев на войну обманом: в МИД назвали масштабы
Министр иностранных дел Ганы Самуэль Аблаква ранее сообщил, что посетил Киев и провел переговоры с президентом Украины, и в процессе переговоров пытался организовать освобождение военнопленных граждан африканской страны.
"Мы провели плодотворные дискуссии, сосредоточенные на обращении Ганы по гуманитарным соображениям об освобождении двух наших граждан", - отметил Аблаква.
Ранее некоммерческая исследовательская организация Inpact отметила, что из 1417 африканцев, которых она идентифицировала, как солдат на стороне РФ, 234 являются ганцами. К слову, последние по количеству в российской армии уступают только Египту и Камеруну.
Зеленский после встречи с главой МИД Ганы также отметил, что обсуждал вопрос участия африканцев в войне против Украины.
"Подробно обсудили, как Россия рекрутирует граждан Ганы и других стран Африки для участия в войне против Украины, а также как можем этому противодействовать. Команды будут на связи по этому вопросу", - добавил глава государства.
Ранее правительство Индии сообщило по меньшей мере о 200 случаях вербовки граждан страны российскими рекрутерами для участия в войне против Украины. По официальной информации, по меньшей мере 26 индийцев погибли, еще семеро считаются пропавшими без вести.
В то же время Министерство иностранных дел Украины призвало страны Африки усилить меры противодействия российским схемам вербовки, которые привлекают молодежь из разных государств континента к войне.
Подробнее о том, как граждане африканских стран попадают на фронт, оказываются в плену и что рассказывают о россиянах - читайте в материале РБК-Украина.