Глава МИД Ганы обратился к Зеленскому с необычной просьбой, - Bloomberg

Глава МИД Ганы Самуэль Окудзето Аблаква попросил президента Украины Владимира Зеленского освободить пленных ганцев, которые воевали на стороне РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Министр иностранных дел Ганы Самуэль Аблаква ранее сообщил, что посетил Киев и провел переговоры с президентом Украины, и в процессе переговоров пытался организовать освобождение военнопленных граждан африканской страны.

"Мы провели плодотворные дискуссии, сосредоточенные на обращении Ганы по гуманитарным соображениям об освобождении двух наших граждан", - отметил Аблаква.

Ранее некоммерческая исследовательская организация Inpact отметила, что из 1417 африканцев, которых она идентифицировала, как солдат на стороне РФ, 234 являются ганцами. К слову, последние по количеству в российской армии уступают только Египту и Камеруну.

Зеленский после встречи с главой МИД Ганы также отметил, что обсуждал вопрос участия африканцев в войне против Украины.

"Подробно обсудили, как Россия рекрутирует граждан Ганы и других стран Африки для участия в войне против Украины, а также как можем этому противодействовать. Команды будут на связи по этому вопросу", - добавил глава государства.