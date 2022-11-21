Россия уже потеряла 90% своего рынка нефти в Европе, - Bloomberg

Bloomberg отмечает, что за 4 недели до 18 ноября Россия отгружала всего 95 тыс баррелей в день в Роттердам. Однако в начале февраля в порты региона отгружалось более 1,2 млн баррелей в день. Литва, Франция и Германия прекратили импорт несколько месяцев назад, а Польша следовала их примеру в сентябре.

Три четверти нефти, загруженной в балтийских портах России, сейчас направляется в Азию, причем индийские нефтепереработчики скупают баррели, чтобы воспользоваться льготным периодом, предложенным США. Это освободит от санкций грузы, которые будут загружены до вступления в силу 5 декабря запрета, при условии, что они будут доставлены до 19 января.

Общий объем поставок из России упал до девятинедельного минимума в 2,67 млн баррелей в сутки за семь дней до 18 ноября, в то время как менее волатильный четырехнедельный средний показатель также снизился, хотя он оставался выше 3 млн баррелей в сутки в течение шестой недели. Недельные доходы РФ от торговли нефтью упали до самого низкого уровня с начала января.

"Танкеры, перевозящие российскую нефть, становятся все более "посвященными" относительно своих конечных пунктов назначения. Наблюдается резкое увеличение количества выходящих из Балтики судов, указывающих своим следующим пунктом назначения Порт-Саид или Суэцкий канал. Вероятно, большинство из этих судов начнут подавать сигналы в сторону индийских портов, как только пройдут через канал", - добавили напоследок.