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Росія вже втратила 90% свого ринку нафти в Європі, - Bloomberg

Фото: Росія вже втратила 90% свого ринку нафти в Європі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

РФ вже втратила понад 90% свого ринку в північних країнах ЄС, які раніше були основою поставок з балтійських і арктичних терміналів. До набуття чинності ембарго на російську нафту залишилося всього два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Bloomberg зазначає, що за 4 тижні до 18 листопада Росія відвантажувала всього 95 тис барелів на день у Роттердам. Проте на початку лютого в порти регіону відвантажувались більш ніж 1,2 млн барелів на день. Литва, Франція та Німеччина, припинили імпорт кілька місяців тому, а Польща наслідувала їхній приклад у вересні.

Три чверті нафти, завантаженої в балтійських портах Росії, зараз прямує до Азії, причому індійські нафтопереробники скуповують барелі, щоб скористатися пільговим періодом, запропонованим США. Це звільнить від санкцій вантажі, які будуть завантажені до того, як заборона вступить в силу 5 грудня, за умови, що вони будуть доставлені до 19 січня

Загальний обсяг поставок з Росії впав до дев'ятитижневого мінімуму в 2,67 млн барелів на добу за сім днів до 18 листопада, тоді як менш волатильний чотиритижневий середній показник також знизився, хоча він залишався вище 3 млн барелів на добу протягом шостого тижня. Тижневі доходи РФ від торгівлі нафтою впали до найнижчого рівня з початку січня.

"Танкери, що перевозять російську нафту, стають дедалі більш "втаємниченими" щодо своїх кінцевих пунктів призначення. Спостерігається різке збільшення кількості суден, які виходять з Балтики та вказують своїм наступним пунктом призначення Порт-Саїд або Суецький канал. Ймовірно, більшість з цих суден почнуть подавати сигнали в бік індійських портів, як тільки пройдуть через канал", - додали наостанок.

Нагадаємо, що російська нафта потрапляє в Британію в обхід санкцій.

РБК-Україна повідомляло, що з 1 грудня Туреччина закриє протоки для незастрахованих танкерів з російською нафтою. Для перевізників російської нафти отримання страховки стане проблемою через санкції.

Крім того, ЄС може досягнути угоди щодо обмеження ціни на російську нафту найближчим часом.

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