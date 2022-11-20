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Российская нефть попадает в Британию в обход санкций: СМИ узнали о лазейках

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Великобритания, Воскресенье 20 ноября 2022 19:37
Российская нефть попадает в Британию в обход санкций: СМИ узнали о лазейках Фото: транспортировка российской нефти в Британию продолжается в обход санкций (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Санкции, наложенные Британией, США и странами Евросоюза на поставку нефти и других энергоносителей из Российской Федерации, не мешают российской нефти попадать на британский рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sunday Times.

С марта 2022 года в Британию уже завезли нефти на 778 млн фунтов стерлингов. Существуют две схемы обхода россиянами санкций, пишут эксперты-расследователи Sunday Times.

"Например, Россия может перебрасывать нефтепродукты с одного танкера на другой в открытом море. Эту лазейку используют Иран, Венесуэла, а теперь и Россия. По другой схеме импортеры могут оформлять нефть как поставленную через третьи страны. Так, летом Великобритания импортировала нефть из Нидерландов, Эстонии, Бельгии и Польши", - говорится в материале газеты.

Пока что импорт сырой нефти из России в Британию формально не запрещен. Однако с 5 декабря этого года Лондон вместе с ЕС введут "потолок" цен для российских нефтепродуктов, а с 2023 года Евросоюз планирует вообще запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ.

Напомним, Россия долгое время являлась влиятельным игроком на рынке нефтепродуктов. Однако из-за вторжения РФ в Украину и санкции ее влияние начало снижаться. В сентябре доходы РФ от экспорта нефти упали до 15,3 млрд долларов в месяц.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что с 1 декабря Турция закроет проливы для незастрахованных танкеров с российской нефтью. Для перевозчиков российской нефти получение страховки станет проблемой из-за санкций.

Кроме того, ЕС может достичь соглашения по ограничению цены на российскую нефть в ближайшее время.

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