Российская нефть попадает в Британию в обход санкций: СМИ узнали о лазейках
Санкции, наложенные Британией, США и странами Евросоюза на поставку нефти и других энергоносителей из Российской Федерации, не мешают российской нефти попадать на британский рынок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sunday Times.
С марта 2022 года в Британию уже завезли нефти на 778 млн фунтов стерлингов. Существуют две схемы обхода россиянами санкций, пишут эксперты-расследователи Sunday Times.
"Например, Россия может перебрасывать нефтепродукты с одного танкера на другой в открытом море. Эту лазейку используют Иран, Венесуэла, а теперь и Россия. По другой схеме импортеры могут оформлять нефть как поставленную через третьи страны. Так, летом Великобритания импортировала нефть из Нидерландов, Эстонии, Бельгии и Польши", - говорится в материале газеты.
Пока что импорт сырой нефти из России в Британию формально не запрещен. Однако с 5 декабря этого года Лондон вместе с ЕС введут "потолок" цен для российских нефтепродуктов, а с 2023 года Евросоюз планирует вообще запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ.
Напомним, Россия долгое время являлась влиятельным игроком на рынке нефтепродуктов. Однако из-за вторжения РФ в Украину и санкции ее влияние начало снижаться. В сентябре доходы РФ от экспорта нефти упали до 15,3 млрд долларов в месяц.
Кроме того, РБК-Украина сообщало, что с 1 декабря Турция закроет проливы для незастрахованных танкеров с российской нефтью. Для перевозчиков российской нефти получение страховки станет проблемой из-за санкций.
Кроме того, ЕС может достичь соглашения по ограничению цены на российскую нефть в ближайшее время.
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