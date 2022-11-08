ua ru
Вт, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЕС может согласовать ограничение цены на российскую нефть на следующей неделе, - журналист

Новина українською →
Вторник 08 ноября 2022 12:14
ЕС может согласовать ограничение цены на российскую нефть на следующей неделе, - журналист Фото: ЕС может согласовать ограничение цены на российскую нефть на следующей неделе (flickr)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский Союз может достичь соглашения по ограничению цены на российскую нефть на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента "Радио Свобода" в Брюсселе Рикарда Йозвяка.

"На следующей неделе может быть достигнуто соглашение по нефтяному потолку - многое будет зависеть от дальнейших переговоров с саудовцами", - написал он.

Йозвяк также отметил, что дальнейшие санкции Евросоюза в отношении России все еще обсуждаются. По его словам, они могут быть представлены в ноябре, однако, вероятно, больше будут касаться устранения лазеек, чем введения новых ограничений.

Напомним, Совет ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России, закладывающий основу необходимой правовой базы для введения ограничения цен на российскую нефть.

При этом Евросоюз допустил исключение из режима ограничения цены на российскую нефть, если это важно для энергобезопасности конкретной страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация НАФТА
NEWS
В Киеве и семи областях сегодня применяют аварийные отключения света: для чего они нужны
В Киеве и семи областях сегодня применяют аварийные отключения света: для чего они нужны
DAILY
Готова ли Россия оставить Херсон и что происходит на фронтах Донбасса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Готова ли Россия оставить Херсон и что происходит на фронтах Донбасса