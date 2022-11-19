Турция с декабря закроет проливы Босфор и Дарданеллы для танкеров: кого коснется
Турция с 1 декабря планирует закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для судов, перевозящих нефть, если у них отсутствует страховка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Новое правило вступит в силу за несколько дней до запуска европейских санкций против российской нефти.
После введения санкций нефтяники России потеряют возможность получить страховку, перевозя нефть по цене выше установленного лимита. Турецкий чиновник, работающий в системе контроля за перевозками на море, подтвердил, что новые правила при пересечении Босфора связаны с санкциями против России, хотя формально Турция к ним не присоединялась.
Нововведение, как сообщил чиновник, повлияет на танкеры с российским сырьем, если им не удастся получить страховые гарантии на возмещение ущерба в случае чрезвычайных событий, таких как разлив нефти. Он подчеркнул, что это решение связано с необходимостью обеспечить безопасность проливов.
Отмечается, что под угрозой может оказаться весь экспорт российской нефти из Новороссийска – около 650 тысяч баррелей в сутки.
Ранее мы писали, что Турция начала частично оплачивать российский газ в рублях. В ближайшее месяцы доля платежей в рублях будет увеличиваться.
Напомним, ранее стало известно, что Турция настойчиво добивается скидки на большой объем газа, который она покупает у России, и просит отсрочки платежей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.