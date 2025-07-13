Россия уже могла получить от КНДР более 12 млн снарядов, - разведка Южной Кореи

Северная Корея продолжает поставки артиллерийских снарядов в Россию. Всего Пхеньян мог передать стране-агрессору более 12 млн снарядов.
Об этом сказано в отчете Агентства военной разведки (DIA) Южной Кореи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Данные южнокорейской разведки свидетельствуют, что Северная Корея поставила России около 28 000 контейнеров с оружием и артиллерийскими снарядами.
"Если рассчитывать по 152-мм снарядам, то (количество поставленных снарядов - ред.) предположительно достигло более 12 миллионов", - уточнили в DIA.
Поставки обычного оружия о переброска северокорейских солдат в Россию началась еще в октябре прошлого года.
Напомним, только вчера, 12 июля, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Северная Корея обеспечивает для России почти половину боеприпасов.
Он отметил, что у КНДР огромные запасы. При этом производство оружия продолжается ежедневно.
При этом глава КНДР Ким Чен Ын во время встречи с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который находится сейчас в Северной Корее, заверил, что его страна готова поддержать действия Москвы для "устранения первопричин украинского кризиса".
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