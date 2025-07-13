Росія вже могла отримати від КНДР понад 12 млн снарядів, - розвідка Південної Кореї

Допомога Росії від КНДР

Нагадаємо, тільки вчора, 12 липня, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що Північна Корея забезпечує для Росії майже половину боєприпасів.

Він зазначив, що у КНДР величезні запаси. При цьому виробництво зброї триває щодня.

Водночас глава КНДР Кім Чен Ин під час зустрічі з главою Міністерства закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, який перебуває зараз у Північній Кореї, запевнив, що його країна готова підтримати дії Москви для "усунення першопричин української кризи".

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