Росія вже могла отримати від КНДР понад 12 млн снарядів, - розвідка Південної Кореї

Північна Корея продовжує постачання артилерійських снарядів до Росії. Загалом Пхеньян міг передати країні-агресору понад 12 млн снарядів.
Про це йдеться у звіті Агентства військової розвідки (DIA) Південної Кореї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Дані південнокорейської розвідки свідчать, що Північна Корея поставила Росії близько 28 000 контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами.
"Якщо розраховувати по 152-мм снарядах, то (кількість поставлених снарядів - ред.) імовірно сягнула понад 12 мільйонів", - уточнили в DIA.
Постачання звичайної зброї та перекидання північнокорейських солдатів у Росію почалося ще в жовтні минулого року.
Нагадаємо, тільки вчора, 12 липня, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що Північна Корея забезпечує для Росії майже половину боєприпасів.
Він зазначив, що у КНДР величезні запаси. При цьому виробництво зброї триває щодня.
Водночас глава КНДР Кім Чен Ин під час зустрічі з главою Міністерства закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, який перебуває зараз у Північній Кореї, запевнив, що його країна готова підтримати дії Москви для "усунення першопричин української кризи".
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