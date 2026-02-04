Россия уже много лет атакует европейские спутники, - Еврокомиссия

Как передает РБК-Украина , об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Тома Ренье.

"Древняя практика РФ"

Комментируя материал Financial Times о перехвате европейских спутников российскими спецслужбами, Ренье отметил, что такая активность Москвы не является неожиданностью.

"Это давняя практика со стороны России. Здесь нет ничего нового. Нацеливание на европейские космические объекты или спутники это то, что Россия делает уже много лет, если не десятилетий. Мы прекрасно осведомлены об этой проблеме", - заявил спикер ЕК.

Как Европа будет защищаться в космосе

Ренье подчеркнул, что у ЕС уже есть инструменты для выявления угроз и разрабатывает новые механизмы сдерживания агрессии в космосе:

Система Galileo: уже существующая спутниковая сеть, способная обнаруживать и сдерживать подобные атаки.

Европейские "космические щиты": новая инициатива, которую ЕС развернет совместно с государствами-членами в рамках дорожной карты по обороне. Эти щиты предназначены специально для физической и кибернетической защиты спутников.

"Мы знаем, что Россия этим занимается, и мы готовы при необходимости этому противостоять", - подытожил Ренье.