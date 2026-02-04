ua en ru
Российские спутники-шпионы перехватили секретные данные стран Европы, - FT

Среда 04 февраля 2026 11:50
UA EN RU
Российские спутники-шпионы перехватили секретные данные стран Европы, - FT Фото: российские спутники перехватили секретные данные стран Европы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Два российских космических спутника успешно перехватывали связь над Европой, таким образом получив доступ к секретным данным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Читайте также: Война перейдет в космос. Россия разрабатывает оружие против спутников ЕС

Официальные лица считают, что вероятные перехваты, о которых ранее не сообщалось, рискуют не только скомпрометировать конфиденциальную информацию, но и могут позволить Москве манипулировать их траекториями или даже привести к их аварии.

Российские космические аппараты следили за европейскими спутниками в течение последних трех лет. Речь идет о спутниках "Луч-1" и "Луч-2", которые неоднократно совершали подозрительные маневры на орбите.

Оба аппарата осуществляли рискованные близкие сближения с некоторыми из геостационарных спутников стран Европы, которые работают высоко над Землей и обслуживают континент, а также значительную часть Африки и Ближнего Востока.

Согласно орбитальным данным и наземным телескопическим наблюдениям, они задерживались рядом с ними неделями, особенно в течение последних трех лет. С момента запуска в 2023 году, "Луч-2" приблизился к 17 европейским спутникам.

"Оба спутника подозреваются в проведении сигнальной разведки", - заявил генерал-майор Михаэль Траут, руководитель космического командования немецких войск.

Чиновник выразил обеспокоенность тем, что конфиденциальная информация, в частности данные с европейских спутников, не зашифрована. Это делает ее уязвимой к будущему вмешательству, или даже уничтожению.

По данным источников издания, "Луч-1" и "Луч-2" вряд ли будут обладать способностью глушить или уничтожать спутники. Однако, они, вероятно, предоставили России большие объемы данных о том, как такие системы могут быть нарушены, как с земли, так и на орбите.

Ранее сообщалось, что Россия постоянно следит в космосе за военными спутниками Британии, а также пытается собрать с них информацию.

Также ранее в Германии сообщили, что Россия разрабатывает мощное лазерное оружие, которое может навсегда ослепить спутники. Немецкие спутники находятся под прицелом российских спутников-шпионов, которые могут повредить или уничтожить их.

