ua en ru
Ср, 04 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Росія вже багато років атакує європейські супутники, - Єврокомісія

Брюссель, Середа 04 лютого 2026 17:47
UA EN RU
Росія вже багато років атакує європейські супутники, - Єврокомісія Ілюстративне фото: європейські супутники перебувають під атаками РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія намагається перехоплювати супутники європейських країн. У ЄС готують відповідь на таку проблему.

Як передає РБК-Україна, про це під час брифінгу заявив прессекретар Єврокомісії Тома Реньє.

"Давня практика РФ"

Коментуючи матеріал Financial Times про перехоплення європейських супутників російськими спецслужбами, Реньє зазначив, що така активність Москви не є несподіванкою.

"Це давня практика з боку Росії. Тут немає нічого нового. Націлювання на європейські космічні об'єкти або супутники це те, що Росія робить уже багато років, якщо не десятиліть. Ми прекрасно обізнані про цю проблему", - заявив спікер ЄК.

Як Європа захищатиметься в космосі

Реньє наголосив, що ЄС уже має інструменти для виявлення загроз і розробляє нові механізми стримування агресії в космосі:

  • Система Galileo: вже наявна супутникова мережа, здатна виявляти і стримувати подібні атаки.
  • Європейські "космічні щити": нова ініціатива, яку ЄС розгорне спільно з державами-членами в рамках дорожньої карти з оборони. Ці щити призначені спеціально для фізичного і кібернетичного захисту супутників.

"Ми знаємо, що Росія цим займається, і ми готові за необхідності цьому протистояти", - підсумував Реньє.

Чутки про перехоплення супутників

Раніше видання Financial Times повідомило, що два російські космічні апарати - "Луч-1" і "Луч-2" - протягом останніх трьох років здійснювали підозрілі маневри на орбіті, успішно перехоплюючи зв'язок над Європою.

Зокрема, апарат "Луч-2" з моменту свого запуску 2023 року встиг наблизитися до 17 європейських геостаціонарних супутників.

За даними західних офіційних осіб, ці апарати підозрюються у веденні сигнальної розвідки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Російська Федерація
Новини
Переговори в Абу-Дабі вже йдуть: що обговорюють Україна, Росія та США сьогодні
Переговори в Абу-Дабі вже йдуть: що обговорюють Україна, Росія та США сьогодні
Аналітика
Україна відмовляється від ГМО: інтерв'ю з Тарасом Висоцьким про революційні зміни в аграрці
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Україна відмовляється від ГМО: інтерв'ю з Тарасом Висоцьким про революційні зміни в аграрці