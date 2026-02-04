Росія вже багато років атакує європейські супутники, - Єврокомісія
Росія намагається перехоплювати супутники європейських країн. У ЄС готують відповідь на таку проблему.
Як передає РБК-Україна, про це під час брифінгу заявив прессекретар Єврокомісії Тома Реньє.
"Давня практика РФ"
Коментуючи матеріал Financial Times про перехоплення європейських супутників російськими спецслужбами, Реньє зазначив, що така активність Москви не є несподіванкою.
"Це давня практика з боку Росії. Тут немає нічого нового. Націлювання на європейські космічні об'єкти або супутники це те, що Росія робить уже багато років, якщо не десятиліть. Ми прекрасно обізнані про цю проблему", - заявив спікер ЄК.
Як Європа захищатиметься в космосі
Реньє наголосив, що ЄС уже має інструменти для виявлення загроз і розробляє нові механізми стримування агресії в космосі:
- Система Galileo: вже наявна супутникова мережа, здатна виявляти і стримувати подібні атаки.
- Європейські "космічні щити": нова ініціатива, яку ЄС розгорне спільно з державами-членами в рамках дорожньої карти з оборони. Ці щити призначені спеціально для фізичного і кібернетичного захисту супутників.
"Ми знаємо, що Росія цим займається, і ми готові за необхідності цьому протистояти", - підсумував Реньє.
Чутки про перехоплення супутників
Раніше видання Financial Times повідомило, що два російські космічні апарати - "Луч-1" і "Луч-2" - протягом останніх трьох років здійснювали підозрілі маневри на орбіті, успішно перехоплюючи зв'язок над Європою.
Зокрема, апарат "Луч-2" з моменту свого запуску 2023 року встиг наблизитися до 17 європейських геостаціонарних супутників.
За даними західних офіційних осіб, ці апарати підозрюються у веденні сигнальної розвідки.