Россия в третий раз за день ударила по Днепру, горят продуктовые склады

Российские оккупанты в третий раз за день ударили по Днепру. В результате вражеского обстрела вспыхнули продуктовые склады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

"Враг в третий раз за день нанес удар по Днепру. Вспыхнули продуктовые склады", - рассказал он.

Начальник ОВА добавил, что информация о пострадавших в результате атаки уточняется.

Напомним, во время очередной атаки на Днепр российские оккупанты нанесли удар беспилотникам по заводу "Олейна", принадлежащему американской международной корпорации Bunge.

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что предприятие расположено в центральной части города и уже не в первый раз становится целью российских атак.

Позже в пресс-службе американской компании Bunge сообщили РБК-Украина, что завод "Олейна" приостановил свою работу из-за российского удара.