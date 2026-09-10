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Россия в третий раз за день ударила по Днепру, горят продуктовые склады

19:09 10.09.2026 Чт
1 мин
Информация о пострадавших от обстрела сейчас уточняется
aimg Валерий Ульяненко
Россия в третий раз за день ударила по Днепру, горят продуктовые склады Иллюстративное фото: ликвидация последствий вражеской атаки (ГСЧС)
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Российские оккупанты в третий раз за день ударили по Днепру. В результате вражеского обстрела вспыхнули продуктовые склады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

"Враг в третий раз за день нанес удар по Днепру. Вспыхнули продуктовые склады", - рассказал он.

Начальник ОВА добавил, что информация о пострадавших в результате атаки уточняется.

Напомним, во время очередной атаки на Днепр российские оккупанты нанесли удар беспилотникам по заводу "Олейна", принадлежащему американской международной корпорации Bunge.

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что предприятие расположено в центральной части города и уже не в первый раз становится целью российских атак.

Позже в пресс-службе американской компании Bunge сообщили РБК-Украина, что завод "Олейна" приостановил свою работу из-за российского удара.

Кроме того, российские оккупанты ударили по торговому центру "Гулливер" в Павлограде, в здании вспыхнул пожар.

В результате вражеской атаки погибли четыре человека, более 60 получили ранения. Среди раненых трое детей - мальчики 13, 14 и 15 лет.

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