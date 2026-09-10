Удар по ТРЦ в Павлограде: уже четверо погибших и более 60 раненых

В Павлограде уже четверо погибших в результате российской атаки в четверг, 10 сентября. Среди раненых - трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, ГСЧС , сообщение областной прокуратуры и заявление министра МВД Ивана Выговского.

Удар по "Гулливеру"

Местные СМИ пишут, что российские оккупанты ударили по торговому центру "Гулливер" в городе, в здании вспыхнул пожар.

"4 человека погибли, более 60 получили ранения. Среди раненых трое детей. Это мальчики 13, 14 и 15 лет. Таковы трагические последствия атаки россиян на Павлоград", - написал Ганжа.

Он рассказал, что все раненые сейчас находятся в больнице и получают необходимую помощь.

Пострадали сотрудники ГСЧС

Спасатели сообщили, что в результате обстрела загорелся магазин, торговые павильоны и автомобили. Кроме того, во время ликвидации последствий удара сотрудники ГСЧС получили травмы.

Фото: последствия вражеского удара по Павлограду (ГСЧС)

"Во время ликвидации последствий вражеской атаки травмированы двое сотрудников ГСЧС. Их госпитализировали в больницу", - говорится в заявлении.

Прокуратура фиксирует последствия

В областной прокуратуре подчеркнули, что фиксируют последствия российского удара.

"Предварительно, три человека погибли, 34 - получили ранения, среди них - ребенок. Прокуроры фиксируют последствия очередного военного преступления РФ", - сказано в заявлении.

Фото: последствия вражеского удара по Павлограду (Днепропетровская облпрокуратура)

При процессуальном руководстве Днепропетровской облпрокуратуры начато уголовное производство по факту совершения военного преступления по ст. 438 УК Украины.

Реакция МВД

Выговский заявил, что во время расширенного совещания в Днепре обсуждались вопросы реагирования на такие террористические удары и защиты гражданских.

"Только с начала года россияне нанесли по области более 18 тысяч ударов, преимущественно это атаки БпЛА. В последнее время оккупанты усилили атаки по продовольственным складам, жилым кварталам, поездам, ТРЦ", - говорится в его заявлении.

Министр напомнил, что на совещании также обсуждались вопросы усиления взаимодействия, защиты важных социальных объектов и реагирования в осенне-зимний период.