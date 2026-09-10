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Росія втретє за день вдарила по Дніпру, палають продуктові склади

19:09 10.09.2026 Чт
1 хв
Інформація щодо постраждалих від обстрілу зараз уточнюється
aimg Валерій Ульяненко
Росія втретє за день вдарила по Дніпру, палають продуктові склади Ілюстративне фото: ліквідація наслідків ворожої атаки (ДСНС)
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Російські окупанти втретє за день вдарили по Дніпру. Внаслідок ворожого обстрілу спалахнули продуктові склади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

"Ворог втретє за день завдав удару по Дніпру. Спалахнули продуктові склади", - розповів він.

Начальник ОВА додав, що інформація щодо постраждалих внаслідок атаки уточнюється.

Нагадаємо, під час чергової атаки на Дніпро російські окупанти завдали удару безпілотниками по заводу "Олейна", який належить американській міжнародній корпорації Bunge.

Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що підприємство розташоване в центральній частині міста та вже не вперше стає ціллю російських атак.

Пізніше у пресслужбі американської компанії Bunge повідомили РБК-Україна, що завод "Олейна" призупинив свою роботу через російський удар.

Крім того, російські окупанти вдарили по торговому центру "Гуллівер" у Павлограді, у будівлі спалахнула пожежа.

Внаслідок ворожої атаки загинули четверо людей, понад 60 дістали поранень. Серед поранених троє дітей - хлопці 13, 14 і 15 років.

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