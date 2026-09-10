Росія втретє за день вдарила по Дніпру, палають продуктові склади

Російські окупанти втретє за день вдарили по Дніпру. Внаслідок ворожого обстрілу спалахнули продуктові склади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

"Ворог втретє за день завдав удару по Дніпру. Спалахнули продуктові склади", - розповів він.

Начальник ОВА додав, що інформація щодо постраждалих внаслідок атаки уточнюється.

Нагадаємо, під час чергової атаки на Дніпро російські окупанти завдали удару безпілотниками по заводу "Олейна", який належить американській міжнародній корпорації Bunge.

Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що підприємство розташоване в центральній частині міста та вже не вперше стає ціллю російських атак.

Пізніше у пресслужбі американської компанії Bunge повідомили РБК-Україна, що завод "Олейна" призупинив свою роботу через російський удар.