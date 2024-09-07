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Россия потеряла на войне против Украины еще 1270 оккупантов: новые данные Генштаба

Фото: российская армия потеряла на войне в Украине около 624 тысячи солдат (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 6 на 7 сентября, россияне потеряли на фронте 1270 солдат, 52 беспилотника и 55 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 623 990 (+1270) человек ликвидировано;
  • танков - 8632 (+1) ед;         
  • боевых бронированных машин - 16 878 ед;
  • артиллерийских систем - 17 774 (+29) ед;
  • РСЗО - 1178 ед;
  • средства ПВО - 942 (+1) ед;
  • самолетов - 368 ед;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 784 (+52) ед;
  • крылатых ракет - 2588 (+1) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24 171 (+55) ед;
  • специальной техники - 3037 ед.

Напомним, по данным ISW, за прошлые сутки у россиян наблюдалось продвижение у Торецка, а ВСУ восстановили позиции у Покровска.

Минувшей ночью государство-агрессор снова устроило масштабную атаку "Шахедами" против Украины. В большинстве областей страны объявлялась воздушная тревога.

В Киеве после 3:00 прогремели мощные взрывы. Силы ПВО сбили все вражеские дроны, которые были запущены на столицу.

Обломки сбитых БПЛА упали в нескольких районах города, возникли пожары. Пострадавших и разрушений нет.

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Война России против Украины