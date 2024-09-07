Россия потеряла на войне против Украины еще 1270 оккупантов: новые данные Генштаба

Напомним, по данным ISW, за прошлые сутки у россиян наблюдалось продвижение у Торецка, а ВСУ восстановили позиции у Покровска.

Минувшей ночью государство-агрессор снова устроило масштабную атаку "Шахедами" против Украины. В большинстве областей страны объявлялась воздушная тревога.

В Киеве после 3:00 прогремели мощные взрывы. Силы ПВО сбили все вражеские дроны, которые были запущены на столицу.

Обломки сбитых БПЛА упали в нескольких районах города, возникли пожары. Пострадавших и разрушений нет.

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