Россия потеряла 20 млрд долларов за 7 месяцев благодаря украинским Силам беспилотных систем

По количеству боевых вылетов, их было за указанный срок более 832 тысяч.

Среди пораженных целей врага - 532 танка, около 2 500 орудий и гаубиц, почти 7 700 единиц автотехники и более 5 500 мототехники. Также операторы дронов поразили более 50 тысяч единиц живой силы оккупантов.

Еще в Силах беспилотных систем говорят, что атаковали более 350 целей непосредственно на территории России.

Силы беспилотных систем Украины - это отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины, созданный в 2024 году для централизованного применения дронов в войне против России.ССС объединяют воздушные, морские и наземные беспилотные платформы и играют ключевую роль в асимметричном сдерживании противника, компенсируя нехватку авиации и артиллерии.