Россия теряет миллионы тонн дизеля из-за украинских атак на НПЗ, - Reuters

По данным агентства, в мае производство дизельного топлива в России сократилось примерно на 10% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналогичное падение было зафиксировано и в апреле.

Основной причиной называют атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. Из-за повреждений часть предприятий была вынуждена сократить объемы работы или временно остановить производство.

Украина системно наносит удары по энергетической инфраструктуре России, стремясь уменьшить доходы Москвы от продажи нефти и нефтепродуктов, которые используются для финансирования войны против Украины.

По подсчетам Reuters, в апреле пострадавшие от атак заводы произвели на 1 млн тонн дизеля меньше, чем обычно. В мае потери составили еще около 600 тысяч тонн.

Для сравнения, в марте производство дизельного топлива в России оценивали в 7,5 млн тонн.

Экспорт остается высоким

Несмотря на сокращение производства, Россия продолжает поддерживать значительные объемы экспорта дизельного топлива.

По данным рыночных источников и компании LSEG, морской экспорт дизеля и газойля в апреле вырос на 8% по сравнению с мартом и достиг около 3,25 млн тонн. В мае экспортные поставки остались примерно на том же уровне.

Из-за этого российские власти даже рассматривали возможность временного ограничения экспорта для обеспечения внутреннего рынка топливом во время активного сезона полевых работ.

В то же время источники в отрасли считают, что введение запрета маловероятно, поскольку дополнительные ограничения могут еще больше осложнить работу нефтеперерабатывающих предприятий.

В издании отметили, что падение производства дизеля может ограничить способность России воспользоваться высокими ценами на нефть, которые выросли на фоне конфликта вокруг Ирана и напряженности в районе Ормузского пролива.

Как Россия зарабатывает на войне на Ближнем Востоке

На фоне конфликта вокруг Ирана и скачка мировых цен на нефть Россия получила дополнительные возможности для увеличения нефтяных доходов. Ситуацию также усилило частичное смягчение американских ограничений на поставки российской нефти.

В частности, в мае США продлили временную лицензию, которая позволяет наиболее уязвимым странам покупать российскую нефть, которая уже находится в море.