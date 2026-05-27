В ЕС заявили о риске расширения войны Россией за пределы Украины
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС следует учитывать риск эскалации со стороны России. По ее словам, Москва сохраняет свои стратегические цели и может попытаться изменить баланс безопасности в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.
В Европе фиксируют рост угроз и риторики Москвы
На фоне массированных ударов по Киеву в европейских столицах усиливаются опасения, что Владимир Путин может попытаться расширить конфликт за пределы Украины.
По данным западных медиа, в последние недели Россия усилила жесткие заявления в адрес стран Балтии, включая угрозы в отношении Латвии, которую обвиняли в размещении украинских операторов беспилотников. В Риге эти обвинения отвергают.
Также сообщалось, что российское Минобороны публиковало данные о компаниях в нескольких европейских странах, которые якобы участвуют в производстве дронов совместно с Украиной, предупреждая о возможных последствиях и эскалации в случае продолжения военной поддержки Киева.
В ЕС говорят о риске проверки НАТО
Европейские чиновники в сфере безопасности допускают, что Москва может попытаться проверить единство НАТО, выбрав ограниченные цели — от стран Балтии до объектов альянса в Балтийском регионе и Арктике.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил, что ситуация с безопасностью в Европе ухудшилась за последние два года, а Россия стала активнее использовать гибридные методы, переходя к более рискованным действиям.
По его словам, европейским странам необходимо усиливать сдерживание и оборонные возможности для противодействия этим угрозам.
США и внутренние риски Европы усиливают неопределенность
В публикациях отмечается, что заявления о возможном сокращении американского военного присутствия в Европе и политические сигналы из США могут ослабить сдерживающий фактор НАТО.
На этом фоне в ЕС опасаются, что Россия может воспринять ситуацию как возможность для усиления давления.
Европейские политики также предупреждают о росте внутренней нестабильности в ЕС, связанной с экономическими последствиями войны и энергетическими вопросами.
В ЕС считают, что стратегия России не изменилась
Министр Франции по делам Европы Бенжамин Хаддад подчеркнул, что Россия по-прежнему стремится изменить архитектуру безопасности на континенте, а потому Европа должна продолжать поддержку Украины и усиливать оборонные программы.
В то же время в западных разведках отмечают, что прямых признаков подготовки России к нападению на страны НАТО пока нет.
Однако эксперты предупреждают, что дальнейшее развитие конфликта зависит от ресурсов Москвы и внутреннего давления.
По оценкам разведки, российская армия несет значительные потери, что в перспективе может поставить Кремль перед выбором между продолжением текущей стратегии и дополнительной мобилизацией.
Украина и ЕС: война дронов меняет характер фронта
Отдельно отмечается, что боевые действия все больше смещаются в сторону беспилотных технологий. Это создает "зону поражения", где традиционная линия фронта фактически теряет прежнее значение, а война приобретает новый технологический характер.
Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский в обращении к президенту США Дональду Трампу сообщил о острой нехватке средств противовоздушной обороны, подчеркнув критичность ситуации для защиты украинского воздушного пространства.
Отметим, что село Гранов Дергачевской громады Харьковской области находится под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на распространяемые заявления о его якобы утрате. В ВСУ объяснили, что подобная информация не соответствует действительности и используется противником в информационных целях.