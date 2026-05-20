Обедненный уран на "Шахедах": специалисты объяснили, что это такое и есть ли угроза для людей

На обломках российской ракеты Р-60, найденных после атаки на Черниговщину, обнаружили повышенный радиационный фон из-за элементов из обедненного урана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную инспекцию ядерного регулирования Украины .

Что нашли на месте падения

Контрразведка и следователи СБУ зафиксировали повышенный радиационный фон вблизи поселка Камка на Черниговщине.

Там обнаружили фрагменты российской ракеты класса "воздух-воздух" Р-60, которой оккупанты модифицировали ударный дрон "Герань-2". Враг использует такие ракеты для поражения украинской авиации, которая перехватывает беспилотники.

Специалисты СБУ и ГСЧС уже обезопасили боевую часть и транспортировали ее к месту хранения радиоактивных отходов. Исследования подтвердили наличие поражающих элементов из обедненного урана (Уран-235 и Уран-238).

Есть ли опасность для людей

По информации Госатомрегулирования, обедненный уран является слаборадиоактивным материалом и представляет преимущественно химическую опасность как тяжелый металл с токсичным действием.

Его используют для усиления брони или увеличения пробивной способности боеприпасов.

Эксперты отмечают, что риск для населения от изделий из обедненного урана в твердом состоянии является низким.

Потенциальный риск возникает в случае непосредственного контакта с пылью или аэрозолями из-за альфа- и бета-излучения. Радиоактивное загрязнение может попасть в организм с воздухом, водой, пищей или через открытые раны.

Наибольшую опасность представляют именно поврежденные или сгоревшие боеприпасы, которые способны выделять радиоактивную пыль.

Как действовать в случае обнаружения обломков

Граждан строго призывают быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

В случае обнаружения фрагментов беспилотников или ракет необходимо:

Не касаться находок и не перемещать их.

Немедленно отойти на безопасное расстояние.

Сообщить на горячие линии: СБУ - 15-16, ГСЧС - 101 или Нацполицию - 102.

По факту обнаружения радиоактивных обломков на Черниговщине следователи СБУ уже начали досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины(военные преступления).