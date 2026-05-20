Обедненный уран на "Шахедах": специалисты объяснили, что это такое и есть ли угроза для людей
На обломках российской ракеты Р-60, найденных после атаки на Черниговщину, обнаружили повышенный радиационный фон из-за элементов из обедненного урана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную инспекцию ядерного регулирования Украины.
Что нашли на месте падения
Контрразведка и следователи СБУ зафиксировали повышенный радиационный фон вблизи поселка Камка на Черниговщине.
Там обнаружили фрагменты российской ракеты класса "воздух-воздух" Р-60, которой оккупанты модифицировали ударный дрон "Герань-2". Враг использует такие ракеты для поражения украинской авиации, которая перехватывает беспилотники.
Специалисты СБУ и ГСЧС уже обезопасили боевую часть и транспортировали ее к месту хранения радиоактивных отходов. Исследования подтвердили наличие поражающих элементов из обедненного урана (Уран-235 и Уран-238).
Есть ли опасность для людей
По информации Госатомрегулирования, обедненный уран является слаборадиоактивным материалом и представляет преимущественно химическую опасность как тяжелый металл с токсичным действием.
Его используют для усиления брони или увеличения пробивной способности боеприпасов.
Эксперты отмечают, что риск для населения от изделий из обедненного урана в твердом состоянии является низким.
Потенциальный риск возникает в случае непосредственного контакта с пылью или аэрозолями из-за альфа- и бета-излучения. Радиоактивное загрязнение может попасть в организм с воздухом, водой, пищей или через открытые раны.
Наибольшую опасность представляют именно поврежденные или сгоревшие боеприпасы, которые способны выделять радиоактивную пыль.
Как действовать в случае обнаружения обломков
Граждан строго призывают быть осторожными и соблюдать правила безопасности.
В случае обнаружения фрагментов беспилотников или ракет необходимо:
- Не касаться находок и не перемещать их.
- Немедленно отойти на безопасное расстояние.
- Сообщить на горячие линии: СБУ - 15-16, ГСЧС - 101 или Нацполицию - 102.
По факту обнаружения радиоактивных обломков на Черниговщине следователи СБУ уже начали досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины(военные преступления).
Опасные находки в обломках оружия РФ
Напомним, во время воздушной атаки в ночь на 7 апреля россияне применили против Украины модифицированный ударный беспилотник "Герань-2".
При обследовании найденных обломков специалисты зафиксировали уровень гамма-излучения в 12 мкЗв/ч, что существенно превышает норму и угрожает здоровью людей, из-за чего на Черниговщине обнаружили повышенную радиацию на обломках российского дрона.
Российская армия постоянно ищет новые технологические решения и модернизирует свои беспилотные аппараты, пытаясь повысить эффективность воздушных ударов в обход международных санкций.
В частности, недавно военная разведка ГУР разобрало новый дрон России с ИИ под названием "Клин". Внутри оптико-электронных систем этого российского беспилотника специалисты обнаружили компоненты и детали производства Китая, США, Тайваня, Австралии, Швейцарии и Южной Кореи.
Интеграция подобных иностранных элементов, искусственного интеллекта, а также установка ракет с повышенным радиационным фоном на БПЛА создает дополнительные экологические, токсические и военные риски в зонах падения обломков.