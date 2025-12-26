Россия нанесла удар по критической инфраструктуре в Волынской области, - ОВА

Вечером на Рождество в одном из регионов на западе Украины зафиксирован удар по объекту критической инфраструктуры. Атака произошла во время воздушной тревоги, на месте сразу начали работу экстренные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Волынской ОВА Ивана Рудницкого в сети Telegram.

В четверг, 25 декабря, российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Волынской области. Обстрел произошел в вечернее время, когда в регионе действовал сигнал воздушной тревоги. Информация об инциденте была подтверждена областными властями.

Удар по критической инфраструктуре

Сообщается, что атака была направлена на объект, имеющий важное значение для функционирования региона. Удар расценивается как очередной акт давления на гражданскую инфраструктуру.

Детали повреждений уточняются, профильные службы проводят обследование территории и оценивают последствия.

Последствия атаки и ситуация в регионе

По официальной информации, обстрел не привел к человеческим жертвам среди населения. Все экстренные и профильные службы были оперативно задействованы и продолжают работу на месте происшествия. Обстановка в области остается контролируемой, угрозы для гражданских нет.

"Во время воздушной тревоги враг атаковал объект критической инфраструктуры в нашей области", — отметил Иван Рудницкий.

Подобные инциденты достаточно редкое явление для западной части Украины. Враг, в основном, наносит удары по центральной и южной части страны, а также по столичному региону и близлежащим областям.