ua en ru
Ср, 07 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россия ночью запустила ракеты и более 140 дронов, десятки БпЛА до сих пор в небе, - Зеленский

Среда 07 мая 2025 10:47
UA EN RU
Россия ночью запустила ракеты и более 140 дронов, десятки БпЛА до сих пор в небе, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Этой ночью российские террористы запустили против Украины баллистические ракеты и более 140 дронов. Запад должен усилить давление на страну-террориста, чтобы принудить ее к дипломатии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

По словам президента, за ночь террористы запустили против Украины:

  • 4 баллистические ракеты;
  • 142 дрона, половина из которых "Шахеды". До сих пор десятки беспилотников находятся в украинском небе.

Киев

Украинская столица находилась под ударами дважды. Сначала враг атаковал баллистикой, а утром запустил дроны.

Сейчас все службы работают на местах. По состоянию на сейчас известно о:

  • 7 раненых, среди которых четверо детей.
  • двое погибших - женщина и ее сын.

Фото: последствия обстрелов Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)

Вечерние удары

Также террористы с вечера атаковали Запорожье, Донецкую, Житомирскую, Херсонскую и Днепропетровскую области. После удара баллистикой по Большой Чернеччине в Сумской области, враг начал применять и авиабомбы, когда продолжались спасательные работы.

"Только ощутимое усиление давления на Россию и укрепление санкций могут дать дорогу дипломатии. Любые меры, которые лишат агрессора ресурсов для ведения войны, должны быть применены ради длительного мира. Спасибо партнерам, которые понимают это и помогают. Спасибо каждому, кто помогает Украине с ПВО. Россия должна отвечать за то, что делает", - добавил он.

Обстрел Украины

С начала полномасштабной войны Россия регулярно прибегает к обстрелам Украины. Под удары также попадает гражданская инфраструктура. Для атак враг применяет ракеты, дроны, управляемые авиационные бомбы (КАБы) и артиллерию.

Этой ночью беспилотники типа "Шахед" атаковали Киев, в результате чего были пострадавшие и погибшие. Ближе к 10 утра в ряде областей Украины и столице была объявлена воздушная тревога из-за дронов и угрозы применения врагом баллистики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Жертвы, раненые и разрушения: что известно об атаке на Киев баллистикой и дронами
Жертвы, раненые и разрушения: что известно об атаке на Киев баллистикой и дронами
DAILY
Время Мерца. Станет ли новый немецкий канцлер лидером Европы и чего ждать Украине
Милан Лелич, Роман Кот Время Мерца. Станет ли новый немецкий канцлер лидером Европы и чего ждать Украине