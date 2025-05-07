Россия ночью запустила ракеты и более 140 дронов, десятки БпЛА до сих пор в небе, - Зеленский

Этой ночью российские террористы запустили против Украины баллистические ракеты и более 140 дронов. Запад должен усилить давление на страну-террориста, чтобы принудить ее к дипломатии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

По словам президента, за ночь террористы запустили против Украины:

4 баллистические ракеты;

142 дрона, половина из которых "Шахеды". До сих пор десятки беспилотников находятся в украинском небе.

Киев

Украинская столица находилась под ударами дважды. Сначала враг атаковал баллистикой, а утром запустил дроны.

Сейчас все службы работают на местах. По состоянию на сейчас известно о:

7 раненых, среди которых четверо детей.

двое погибших - женщина и ее сын.

Фото: последствия обстрелов Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)

Вечерние удары

Также террористы с вечера атаковали Запорожье, Донецкую, Житомирскую, Херсонскую и Днепропетровскую области. После удара баллистикой по Большой Чернеччине в Сумской области, враг начал применять и авиабомбы, когда продолжались спасательные работы.

"Только ощутимое усиление давления на Россию и укрепление санкций могут дать дорогу дипломатии. Любые меры, которые лишат агрессора ресурсов для ведения войны, должны быть применены ради длительного мира. Спасибо партнерам, которые понимают это и помогают. Спасибо каждому, кто помогает Украине с ПВО. Россия должна отвечать за то, что делает", - добавил он.