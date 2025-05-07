В Киеве и ряде областей воздушная тревога: что известно

Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)

Часть Украины, в том же числе и Киев, "накрыла" воздушная тревога. Предупреждают о дронах и угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена воздушная тревога По состоянию на 09:41 воздушная тревога объявлена в: Киеве;

Киевской области;

Черкасской области;

Житомирской области;

Винницкой области;

Кировоградской области;

Полтавской области;

Сумской области;

Черниговской области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Донецкой области;

Харьковской области. Фото: карта воздушных тревог по состоянию (alerts.in.ua) Причина воздушной тревоги Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. Также заявили о пусках управляемых авиационных бомб (КАБ) в сторону Сумской и Харьковской области. Также Воздушные силы предупредили и о вражеских беспилотниках: Полтавская область - группа дронов с курсом на Кременчуг и Полтаву;

Сумская область: несколько групп дронов с курсом на Лебедин;

Киевская область - дроны с курсом на Киев, Фастов, Глеваху и Дымер;

Черкасская область - дроны с курсом на Канев, Драбов, Корсунь-Шевченковский.