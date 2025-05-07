Киев атаковали российские "Шахеды": зафиксированы пожары, есть пострадавшие
Утром, 7 мая, Россия пыталась атаковать Киев "Шахедами". В результате атаки зафиксировано падение обломков, пожары и есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника КГВА Тимура Ткаченко.
Днепровский район
"В Днепровском районе зафиксировано падение обломков БпЛА на жилой дом. На место направляются службы. Все детали устанавливаются", - проинформировал он в 04:35.
Обновлено в 04:52
Предварительно в Днепровском районе частичное разрушение 2 верхних этажей жилого дома.
Обновлено в 05:12
В Днепровском районе в результате атаки РФ 5 пострадавших. По словам Ткаченко добавил, детали устанавливаются.
Святошинский район
В 04:46 стало известно, что в Святошинском районе тоже упали обломки. Причем они упали на 10-этажный жилой дом. Впоследствии стало известно, что в этом районе горят квартиры на 7, 8 и 9 этажах.
Соломенский район
Ткаченко написал, что падение обломков зафиксировано и в Соломенском районе Киева. Здесь зафиксировали пожар на открытой территории.
Шевченковский район
По состоянию на 05:07 стало известно, что пожар зафиксирован и в Шевченковском районе Киева. Обломки упали на жилой дом и супермаркет.
Атака РФ на Киев
Напомним, что в ночь с 6 на 7 мая в Киеве уже три раза объявляли воздушную тревогу. Первые два сигнала были связаны с угрозой применения баллистики, последний - с угрозой дронов.
Так, несколько часов назад, после второй воздушной тревоги, в столице прогремел минимум один сильный взрыв. Как выяснилось, после падения обломков в складских помещениях возник пожар на площади около 300 квадратных метров. Это произошло в Соломенском районе столицы.
Вскоре, в 4 утра, в Киеве объявили третью тревогу за ночь. Воздушные силы ВСУ фиксировали дроны, летящие в сторону столицы, после чего в городе прогремели взрывы. Кроме того, в Киевской области сообщалось о работе ПВО.
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