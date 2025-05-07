Росія вночі запустила ракети й більше 140 дронів, десятки БпЛА досі в небі, - Зеленський

Цієї ночі російські терористи запустили проти України балістичні ракети та більше 140 дронів. Захід повинен посилити тиск на країну-терориста, щоб примусити її до дипломатії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

За словами президента, за ніч терористи запустили проти України:

4 балістичні ракети;

142 дрони, половина з яких "Шахеди". Досі десятки безпілотників перебувають в українському небі.

Київ

Українська столиця перебувала під ударами двічі. Спершу ворог атакував балістикою, а зранку запустив дрони.

Наразі усі служби працюють на місцях. Станом на зараз відомо про:

7 поранених, серед яких четверо дітей.

двоє загиблих - жінка та її син.

Фото: наслідки обстрілу України (t.me/V_Zelenskiy_official)

Вечірні удари

Також терористи з вечора атакували Запоріжжя, Донецьку, Житомирську, Херсонську й Дніпропетровську області. Після удару балістикою по Великій Чернеччині у Сумській області, ворог почав застосовувати й авіабомби, коли тривали рятувальні роботи.

"Тільки відчутне посилення тиску на Росію та зміцнення санкцій можуть дати дорогу дипломатії. Будь-які заходи, що позбавлять агресора ресурсів для ведення війни, мають бути застосовані заради тривалого миру. Дякую партнерам, які розуміють це та допомагають. Дякую кожному, хто допомагає Україні з ППО. Росія повинна відповідати за те, що робить", - додав він.