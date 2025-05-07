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Росія вночі запустила ракети й більше 140 дронів, десятки БпЛА досі в небі, - Зеленський

Середа 07 травня 2025 10:47
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Росія вночі запустила ракети й більше 140 дронів, десятки БпЛА досі в небі, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі російські терористи запустили проти України балістичні ракети та більше 140 дронів. Захід повинен посилити тиск на країну-терориста, щоб примусити її до дипломатії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

За словами президента, за ніч терористи запустили проти України:

  • 4 балістичні ракети;
  • 142 дрони, половина з яких "Шахеди". Досі десятки безпілотників перебувають в українському небі.

Київ

Українська столиця перебувала під ударами двічі. Спершу ворог атакував балістикою, а зранку запустив дрони.

Наразі усі служби працюють на місцях. Станом на зараз відомо про:

  • 7 поранених, серед яких четверо дітей.
  • двоє загиблих - жінка та її син.

Фото: наслідки обстрілу України (t.me/V_Zelenskiy_official)

Вечірні удари

Також терористи з вечора атакували Запоріжжя, Донецьку, Житомирську, Херсонську й Дніпропетровську області. Після удару балістикою по Великій Чернеччині у Сумській області, ворог почав застосовувати й авіабомби, коли тривали рятувальні роботи.

"Тільки відчутне посилення тиску на Росію та зміцнення санкцій можуть дати дорогу дипломатії. Будь-які заходи, що позбавлять агресора ресурсів для ведення війни, мають бути застосовані заради тривалого миру. Дякую партнерам, які розуміють це та допомагають. Дякую кожному, хто допомагає Україні з ППО. Росія повинна відповідати за те, що робить", - додав він.

Обстріл України

Від початку повномасштабної війни Росія регулярно вдається до обстрілів України. Під удари також потрапляє цивільна інфраструктура. Для атак ворог застосовує ракети, дрони, керовані авіаційні бомби (КАБи) та артилерію.

Цієї ночі безпілотники типу "Шахед" атакували Київ, внаслідок чого були постраждалі та загиблі. Ближче до 10 ранку в низці областей України та столиці було оголошено повітряну тривогу через дрони й загрозу застосування ворогом балістики.

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