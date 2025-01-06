Россияне ночью повредили контактную сеть "Укрзализныци", - Киевская ОВА
Этой ночью в Киевской области, во время атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), работала противовоздушная оборона (ПВО). Обломками дрона была повреждена линия контактной сети "Укрзализныци".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (ОВА).
Как рассказал временно исполняющий обязанности председателя Киевской ОГА Николай Калашник, этой ночью воздушная тревога в регионе продолжалась почти 5 часов. В результате атаки дронов пострадавших среди населения, или попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры - нет.
В результате падения обломков в одном из населенных пунктов повреждены:
- два частных дома;
- автомобиль.
"Также обломками была повреждена линия контактной сети железной дороги. Движение поездов на этом участке уже восстановлено", - рассказал Калашник и добавил, что оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки.
Поезда могут двигаться с задержкой
Как сообщает "Укрзализныця", железнодорожники завершили восстановление поврежденной в результате вражеского обстрела контактной сети. Сейчас движение поездов по участку открыто, но некоторые рейсы могут следовать с задержками.
По состоянию на 09:11, согласно обнародованному списку, опаздывают:
- №103/104 Львов-Краматорск (+1:11);
- №21/22 Львов-Харьков-Пас. (+1:11);
- №9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пас. (+0:36);
- №13/14 Солотвино-1-Киев-Пас. (+0:20);
- №55/56 Рахов-Киев-Пас. (+0:20);
- №95/96 Рахов-Киев-Пасс. (+0:20);
- №21/22 Харьков-Пасс.-Львов (+0:14);
- №103/104 Краматорск-Львов (+0:14);
- №127/128 Запорожье-1-Львов (+0:12);
- №77/78 Ковель-Пас.-Одесса-Главная (+0:10);
- №81/82 Ужгород-Киев-Пас. (+0:10);
- №87/88 Запорожье-1-Ковель-Пас. (+0:10);
- №73/74 Пшемысль Главный-Харьков-Пас. (+0:07);
- №93/94 Хелм-Харьков-Пас. (+0:07);
- №67/68 Киев-Пас.-Варшава-Всходня (+0:06);
- №749/750 Киев-Пасс.-Вена Главный (+0:05).
Обстрел Украины
Этой ночью враг прибегнул к очередной атаке на украинскую территорию. Ночью воздушная тревога была объявлена в ряде северных, центральных и восточных областей, а также в Николаевском и Одесском регионе на юге Украины. Около полуночи стало известно о работе ПВО в Киевской области.
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