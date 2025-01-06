Россияне ночью повредили контактную сеть "Укрзализныци", - Киевская ОВА

Этой ночью в Киевской области, во время атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), работала противовоздушная оборона (ПВО). Обломками дрона была повреждена линия контактной сети "Укрзализныци".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (ОВА).

Как рассказал временно исполняющий обязанности председателя Киевской ОГА Николай Калашник, этой ночью воздушная тревога в регионе продолжалась почти 5 часов. В результате атаки дронов пострадавших среди населения, или попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры - нет.

В результате падения обломков в одном из населенных пунктов повреждены:

два частных дома;

автомобиль.

"Также обломками была повреждена линия контактной сети железной дороги. Движение поездов на этом участке уже восстановлено", - рассказал Калашник и добавил, что оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки.

Поезда могут двигаться с задержкой

Как сообщает "Укрзализныця", железнодорожники завершили восстановление поврежденной в результате вражеского обстрела контактной сети. Сейчас движение поездов по участку открыто, но некоторые рейсы могут следовать с задержками.

По состоянию на 09:11, согласно обнародованному списку, опаздывают:

№103/104 Львов-Краматорск (+1:11);

№21/22 Львов-Харьков-Пас. (+1:11);

№9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пас. (+0:36);

№13/14 Солотвино-1-Киев-Пас. (+0:20);

№55/56 Рахов-Киев-Пас. (+0:20);

№95/96 Рахов-Киев-Пасс. (+0:20);

№21/22 Харьков-Пасс.-Львов (+0:14);

№103/104 Краматорск-Львов (+0:14);

№127/128 Запорожье-1-Львов (+0:12);

№77/78 Ковель-Пас.-Одесса-Главная (+0:10);

№81/82 Ужгород-Киев-Пас. (+0:10);

№87/88 Запорожье-1-Ковель-Пас. (+0:10);

№73/74 Пшемысль Главный-Харьков-Пас. (+0:07);

№93/94 Хелм-Харьков-Пас. (+0:07);

№67/68 Киев-Пас.-Варшава-Всходня (+0:06);

№749/750 Киев-Пасс.-Вена Главный (+0:05).

Обстрел Украины

Этой ночью враг прибегнул к очередной атаке на украинскую территорию. Ночью воздушная тревога была объявлена в ряде северных, центральных и восточных областей, а также в Николаевском и Одесском регионе на юге Украины. Около полуночи стало известно о работе ПВО в Киевской области.