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В Киевской области на фоне атаки дронов работает ПВО

Понедельник 06 января 2025 00:02
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В Киевской области на фоне атаки дронов работает ПВО Фото: в ряде регионов продолжается тревога (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Ночью, с 5 на 6 января, в Киевской области слышна работа ПВО. Военные работают по вражеским ударным беспилотникам, которые атакуют регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении в 23:53.

В КОВА призвали украинцев не фотографировать и не снимать на видео работу украинских защитников. Кроме того, не пренебрегать правилами безопасности.

"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - отметили в областной администрации.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:02 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

В Киевской области на фоне атаки дронов работает ПВО

Напомним, что за прошедшую неделю Сили противовоздушной обороны Украины сбили 410 воздушный целей противника. В это число входит: 9 ракет различных типовой, 370 БпЛА типа "Шахед" и 40 беспилотников других типов.

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