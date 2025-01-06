В Киевской области на фоне атаки дронов работает ПВО

Ночью, с 5 на 6 января, в Киевской области слышна работа ПВО. Военные работают по вражеским ударным беспилотникам, которые атакуют регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении в 23:53.

В КОВА призвали украинцев не фотографировать и не снимать на видео работу украинских защитников. Кроме того, не пренебрегать правилами безопасности.

"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - отметили в областной администрации.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:02 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.