В Киевской области на фоне атаки дронов работает ПВО
Ночью, с 5 на 6 января, в Киевской области слышна работа ПВО. Военные работают по вражеским ударным беспилотникам, которые атакуют регион.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).
"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении в 23:53.
В КОВА призвали украинцев не фотографировать и не снимать на видео работу украинских защитников. Кроме того, не пренебрегать правилами безопасности.
"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - отметили в областной администрации.
Где объявили тревогу
По состоянию на 00:02 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
Напомним, что за прошедшую неделю Сили противовоздушной обороны Украины сбили 410 воздушный целей противника. В это число входит: 9 ракет различных типовой, 370 БпЛА типа "Шахед" и 40 беспилотников других типов.
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