ua en ru
Пт, 17 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия ночью запустила 70 дронов по Украине: зафиксировано 31 попадание

Пятница 17 октября 2025 09:33
UA EN RU
Россия ночью запустила 70 дронов по Украине: зафиксировано 31 попадание Фото: Россия ночью запустила 70 дронов по Украине (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 17 октября Россия запустила по Украине 70 дронов, около 50 из них - "Шахеды". Зафиксировано попадание 31 ударного беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным командования, начиная с 20:00 16 октября, российские войска совершили очередную атаку по территории Украины, применив 70 ударных беспилотников типа "Шахед", "Гербера" и других моделей.

Атака была осуществлена с нескольких направлений - Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (временно оккупированный Крым). Около 50 дронов составляли именно "Шахеды"

Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 35 вражеских беспилотников.

"Зафиксировано попадание 31 ударного БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах предупредили, что атака еще продолжается - в воздушном пространстве остаются несколько вражеских БПЛА.

Россия ночью запустила 70 дронов по Украине: зафиксировано 31 попадание

Обстрел Украины 17 октября

Напомним, сегодня ночью российские "Шахеды" массированно атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области. Силы ПВО сбили 22 беспилотника, однако часть дронов достигла целей - зафиксировано более 10 попаданий по объектам инфраструктуры.

В городе вспыхнули пожары, спасатели работают на местах ударов.

Уже утром войска РФ атаковали КАБами город Сумы. В результате удара по областному центру повреждены многоэтажки, также ранения получил 56-летний мужчина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине
Новости
Встреча Трампа и Зеленского: стало известно время начала
Встреча Трампа и Зеленского: стало известно время начала
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит