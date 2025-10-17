ua en ru
Росія вночі запустила 70 дронів по Україні: зафіксовано 31 влучання

П'ятниця 17 жовтня 2025 09:33
Росія вночі запустила 70 дронів по Україні: зафіксовано 31 влучання Фото: Росія вночі запустила 70 дронів по Україні (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 17 жовтня Росія запустила по Україні 70 дронів, близько 50 із них - "Шахеди". Зафіксовано влучання 31 ударного безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними командування, починаючи з 20:00 16 жовтня, російські війська здійснили чергову атаку по території України, застосувавши 70 ударних безпілотників типу "Шахед", "Гербера" та інших моделей.

Атаку було здійснено з кількох напрямків - Міллєрово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (тимчасово окупований Крим). Близько 50 дронів становили саме "Шахеди"

Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 українська протиповітряна оборона збила або придушила 35 ворожих безпілотників.

"Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах попередили, що атака ще триває - у повітряному просторі залишаються кілька ворожих БпЛА.

Росія вночі запустила 70 дронів по Україні: зафіксовано 31 влучання

Обстріл України 17 жовтня

Нагадаємо, сьогодні вночі російські "Шахеди" масовано атакували Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Сили ППО збили 22 безпілотники, однак частина дронів досягла цілей - зафіксовано понад 10 влучань по об’єктах інфраструктури.

У місті спалахнули пожежі, рятувальники працюють на місцях ударів.

Вже зранку війська РФ атакували КАБами місто Суми. В результаті удару по обласному центру пошкоджені багатоповерхівки, також поранення отримав 56-річний чоловік.

