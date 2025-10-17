ua en ru
Ночной обстрел Кривого Рога: более 10 прилетов, повреждена энергетическая инфраструктура

Пятница 17 октября 2025 08:39
UA EN RU
Ночной обстрел Кривого Рога: более 10 прилетов, повреждена энергетическая инфраструктура Фото: пожары были ликвидированы на всех локациях (facebook.com/DSNSCV/)
Автор: Эдуард Ткач

Кривой Рог в ночь на 17 октября оказался под массированной атакой дронов. Россияне совершили более 10 ударов, в городе были пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Совета обороны города Александра Вилкула.

"Ночью враг массированно атаковал шахедами Кривой Рог. В области и в небе над Криворожьем работало ПВО - было сбито 22 БпЛА. Но были и попадания", - говорится в сообщении.

Вилкул уточнил, что в Кривом Роге оккупанты ударили по объектам инфраструктуры. В результате было более 10 попаданий, на объектах возникли пожары.

"На место были направлены все оперативные службы. Пожары были ликвидированы на всех локациях. Самое главное, слава Богу - без потерь. Другие последствия вражеской атаки уточняются, идут обходы территории", - пишет глава Совета обороны города.

"Троллейбус на Мировское из-за обесточивания линий временно не ходит - но на линию для замены направлен автобус. В целом все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения в городе работают", - добавил Вилкул.

Между тем в ГСЧС Украины подтвердили ночную атаку РФ на Кривой Рог и сообщили, что на территории промышленного предприятия вспыхнул пожар, который спасатели ликвидировали.

"Повреждена энергетическая инфраструктура, люди не пострадали. К работам привлечены 86 спасателей и 28 единиц техники ГСЧС", - рассказали чрезвычайники.

В свою очередь Вилкул сообщил, что без электричества остались села Авангард, Верабово и Мировское. По его словам, сейчас энергетики делают все возможное для восстановления.

Кроме того, глава Совета обороны города рассказал о других событиях за ночь. В частности, в Криворожском районе обстрелов не будет, однако в Никопольском враг атаковал из тяжелой артиллерии и дронов Никополь и Покровскую громаду.

"Пострадали женщины 69 и 89 лет. Повреждены 3 многоквартирных дома, 4 частных дома и 3 авто", - резюмировал он.

Другие обстрелы Кривого Рога

Напомним, чуть больше недели назад, в ночь на 8 октября, россияне нанесли удар по Кривому Рогу дронами и КАБами. В результате вражеской атаки возникли пожары, были повреждены объекты инфраструктуры и есть информация о пострадавших.

Через пару дней, в ночь на 10 число, враг нанес уже ракетный удар по городу. В результате обстрела было повреждено здание частного предприятия, возник пожар, и пострадали три человека.

