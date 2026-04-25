Украину атаковали 47 ракет и более 600 дронов, основная цель Днепр, - ПС

В ночь на 25 апреля российские войска нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов и ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Атака продолжается! В воздушное пространство Украины вошли несколько новых групп ударных дронов. Не игнорируйте тревогу", - предупредили в Воздушных силах.

В то же время зафиксировано попадание 13 ракет и 36 ударных беспилотников на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) дронов на 9 локациях. Информация о четырех ракетах уточняется, данные о попаданиях не поступали.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 610 целей - 30 ракет и 580 беспилотников различных типов :

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 666 средств воздушного нападения (47 ракет и 619 дронов) :

Основное направление удара - Днепр. Также атакованы Харьковская, Черниговская, Сумская, Одесская и Киевская области.

Обстрел Украины 25 апреля

Напомним, в ночь на 25 апреля российские оккупанты нанесли серии ударов по Харькову, Днепру, Сумской, Киевской и Запорожской области.

В частности, в Днепре в результате вражеской атаки на Днепр пострадали 14 человек, среди них 9-летний мальчик.

В результате ударов частично разрушен четырехэтажный жилой дом. Также поврежден объект промышленной инфраструктуры, частные дома, автомобили и магазин.

Также враг нанес несколько ударов по Киевскому и Шевченковскому районам Харькова. Одно из попаданий произошло вблизи жилого дома.

Пострадала транспортная инфраструктура - уничтожена остановка общественного транспорта и поврежден газопровод.

Также зафиксировано попадание в Салтовском и Немышлянском районах, где повреждены частные дома, на месте пожар.

Кроме того, из-за удара вражеского беспилотника в Немышлянском районе пострадал полуторагодовалый мальчик. У ребенка диагностировали острую реакцию на стресс, медики оказали ему всю необходимую помощь.

