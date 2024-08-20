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В Хмельницкой области слышны взрывы: зафиксированы дроны

Вторник 20 августа 2024 02:20
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В Хмельницкой области слышны взрывы: зафиксированы дроны Фото: Россия атакует Украину дронами (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 20 августа в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов. В регион летели вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и канал Общественное Хмельницкий.

"В Хмельницкой области (в Хмельницкой области - ред.) слышны звуки взрывов, передают наши корреспонденты", - говорится в сообщении Общественного в 02:01.

До этого, в Воздушных силах ВСУ в 00:48 сообщалось, что вражеские БПЛА находились на границе Винницкой и Хмельницкой областей.

Тем временем в ряде других регионов вражеские БпЛА продолжают движение.

Где объявлена тревога

По состоянию на момент публикации новости карта тревог выглядит следующим образом.

В Хмельницкой области слышны взрывы: зафиксированы дроны

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