Россия ночью атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК

Массированный удар по Украине 19 ноября

Ранее в Минэнерго заявили, что Россия в очередной раз осуществила массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины. Враг бил сразу по нескольким областям страны.

Под атаками оказались объекты в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской и Донецкой областях, сообщило Министерство энергетики. Во всех пострадавших регионах продолжаются аварийные и восстановительные работы.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью и утром 19 ноября российские оккупанты запустили по Украине 48 ракет и 470 дронов различных типов.

Во время комбинированного удара по Украине в ночь на 19 ноября РФ атаковала не только Тернополь, где было повреждено и частично разрушено несколько многоэтажных домов.

Россияне также атаковали энергетику в Ивано-Франковской области. Повреждения энергетического объекта и пожар фиксировались и во Львовской области, где взрывы прогремели ночью.

В Харькове по состоянию на утро было известно, что уже 46 человек получили ранения или травмы из-за удара россиян. Повреждены 16 многоэтажек, школа, станция скорой помощи и другие здания, разрушен супермаркет.