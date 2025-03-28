ua en ru
Пт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россия ночью атаковала "Шахедами" с шести направлений: сколько дронов сбила ПВО

Пятница 28 марта 2025 09:42
UA EN RU
Россия ночью атаковала "Шахедами" с шести направлений: сколько дронов сбила ПВО Иллюстративное фото: Россия ночью атаковала "Шахедами" с шести направлений (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 28 марта российские террористы прибегли к очередному обстрелу Украины. Вражеские беспилотные летательные аппараты (БпЛА) атаковали с шести направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Всего враг запустил 163 БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы с шести направлений:

  • российских городов Миллерово, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск;
  • временно оккупированных Чауда и Гвардейская Крымского полуострова.

К отражению атаки привлекались:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы;
  • мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 89 ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере и в центре страны. Также 51 дрон-имитатор был локационно потерян без негативных последствий.

Из-за вражеской атаки пострадали:

  • Харьковская;
  • Сумская;
  • Полтавская;
  • Днепропетровская;
  • Одесская;
  • Николаевская области;
  • Запорожье.

Обстрелы Украины со стороны России

Российская Федерация (РФ) каждую ночь атакует Украину беспилотниками. Иногда же запускает и баллистические ракеты. Во время ночной атаки взрывы раздавались в Полтаве, после чего часть административного центра осталась без света. В частности враг ударил дронами-камикадзе по Запорожью и области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Война в Украине
NEWS
РФ потеряла за сутки почти 1900 солдат и более сотни артсистем, - Генштаб ВСУ
РФ потеряла за сутки почти 1900 солдат и более сотни артсистем, - Генштаб ВСУ
DAILY
Макрон ищет смелых. Введет ли Европа войска в Украину против воли РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Макрон ищет смелых. Введет ли Европа войска в Украину против воли РФ