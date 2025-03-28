Россия ночью атаковала "Шахедами" с шести направлений: сколько дронов сбила ПВО
В ночь на 28 марта российские террористы прибегли к очередному обстрелу Украины. Вражеские беспилотные летательные аппараты (БпЛА) атаковали с шести направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Всего враг запустил 163 БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы с шести направлений:
- российских городов Миллерово, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск;
- временно оккупированных Чауда и Гвардейская Крымского полуострова.
К отражению атаки привлекались:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения радиоэлектронной борьбы;
- мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 89 ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере и в центре страны. Также 51 дрон-имитатор был локационно потерян без негативных последствий.
Из-за вражеской атаки пострадали:
- Харьковская;
- Сумская;
- Полтавская;
- Днепропетровская;
- Одесская;
- Николаевская области;
- Запорожье.
Обстрелы Украины со стороны России
Российская Федерация (РФ) каждую ночь атакует Украину беспилотниками. Иногда же запускает и баллистические ракеты. Во время ночной атаки взрывы раздавались в Полтаве, после чего часть административного центра осталась без света. В частности враг ударил дронами-камикадзе по Запорожью и области.
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