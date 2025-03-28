Россия ночью атаковала "Шахедами" с шести направлений: сколько дронов сбила ПВО

В ночь на 28 марта российские террористы прибегли к очередному обстрелу Украины. Вражеские беспилотные летательные аппараты (БпЛА) атаковали с шести направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 89 ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере и в центре страны. Также 51 дрон-имитатор был локационно потерян без негативных последствий.

Всего враг запустил 163 БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы с шести направлений:

Обстрелы Украины со стороны России

Российская Федерация (РФ) каждую ночь атакует Украину беспилотниками. Иногда же запускает и баллистические ракеты. Во время ночной атаки взрывы раздавались в Полтаве, после чего часть административного центра осталась без света. В частности враг ударил дронами-камикадзе по Запорожью и области.

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