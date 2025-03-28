Росія вночі атакувала "Шахедами" з шести напрямків: скільки дронів збила ППО
У ніч на 28 березня російські терористи вдались до чергового обстрілу України. Ворожі безпілотні літальні апарати (БпЛА) атакували з шести напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Загалом ворог запустив 163 БпЛА типу Shahed й дрони-імітатори з шести напрямків:
- російських міст Міллерово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ;
- тимчасово окупованих Чауда й Гвардійська Кримського півострову.
До відбиття атаки залучались:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи радіоелектронної боротьби;
- мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 9 ранку підтверджено збиття 89 ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни. Також 51 дрон-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків.
Через ворожу атаку постраждали:
- Харківська;
- Сумська;
- Полтавська;
- Дніпропетровська;
- Одеська;
- Миколаївська області;
- Запоріжжя.
Обстріли України з боку Росії
Російська Федерація (РФ) кожної ночі атакує Україну безпілотниками. Інколи ж запускає й балістичні ракети. Під час нічної атаки вибухи лунали у Полтаві, після чого частина адміністративного центру залишилась без світла. Зокрема ворог вдарив дронами-камікадзе по Запоріжжю та області.
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