Полтава под атакой "Шахедов": в городе взрывы и проблемы со светом

В Полтаве прогремели взрывы, горожане слышат звуки "Шахедов". В части города исчез свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Полтавской областной военной администрации Владимира Когута и местное СМИ "Зміст. Полтава ".

По данным местных жителей сегодня вечером в Полтаве было слышно серию взрывов. Очевидцы также сообщали о звуках "Шахедов" над городом.

В то же время после взрывов в городе были зафиксированы проблемы со светом.

Начальник Полтавской ОВА заявил, что по состоянию на 22:47 уже известно о попадании вражеских дронов.

"Полтавская община под атакой вражеских БпЛА. Предварительно есть попадания. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях. Детали выясняем", - рассказал он.