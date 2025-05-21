РФ запустила фейк о границе Днепропетровщины: официальный ответ властей
Заявления Российской Федерации о выходе их армии на выход административной границы Днепропетровской области являются фейком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
По словам Лысака, информация, которая распространяется в сети призвана для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.
"Это - фейк! И эта "новость", и фото, которое якобы ее иллюстрирует. Они не соответствуют действительности. И умышленно опубликованы врагом, чтобы запугать жителей нашего региона, посеять панику и дестабилизировать ситуацию", - пишет Лысак.
Он призвал не верить провокации и доверять только официальным источникам.
Напомним, российские z-военкоры и пропагандистские СМИ написали о пересечении россиянами административной границы между Донецкой и Днепропетровской областью вблизи Новониколаевки.
Карты DeepState
Стоит заметить, что согласно данным проекта DeepState, оккупанты подошли к админгранице области в районе Новониколаевки на расстояние до 2 километров и продвигаются дальше.
Весеннее наступление РФ
Напомним, что недавно заместитель председателя Офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что российские войска могут активизировать наступательные действия на фронте в конце апреля и в мае, в частности акцентируя на Покровском направлении.
Кроме того, противник может начать наступление на восточных фронтах в районах Купянска (Харьковская область) и Лимана (Донецкая область), а также на юго-восточных фронтах в районах Запорожья и Новопавловки.
Кроме того, мы писали, что российские оккупанты намерены зайти в Днепропетровскую область до 9 мая.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также заявил, что Россия начала новое наступление на Харьковскую и Сумскую области.
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