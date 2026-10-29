Россия за войну увеличила производство дозвуковых ракет в 5-6 раз, - военный из "Рейда"

Россия за пять лет полномасштабной войны увеличила производство обычных крылатых дозвуковых ракет в 5-6 раз. Часть оборудования, двигателей и даже углеродное волокно для корпусов дронов она получает из Китая.

Об этом в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА" рассказал Иван Киричевский, военнослужащий 413 полка СБС "Рейд" и эксперт по вооружениям Defense Express.

Что Россия получает из Китая и сколько ракет производит

Киричевский отметил, что многое для российских реактивных дронов поступает из Китая напрямую: оборудование, двигатели и даже углеродное волокно для корпусов. Он предположил, что российская стратегия масштабирования войны дальнобойными дронами может опираться именно на это: Китай как старший брат, готовый по мере возможностей давать промышленное оборудование.

В то же время, по его словам, нельзя сказать, что у России были большие проблемы с промышленностью, которые не позволяли масштабироваться.

По состоянию на 2021 год лимиты российской промышленности составляли до 120 ракет "Калибр" в год и ориентировочно столько же Х-101. Сейчас, по его оценке, Х-101 производят около 60 в месяц, а "Калибров" - примерно столько же. То есть, за пять лет полномасштабной войны она увеличила выпуск обычных дозвуковых крылатых ракет в 5-6 раз.

Киричевский отметил, что как бы ни хотелось считать, что россияне не умеют производить из-за потери способностей после распада СССР, пока это не подтверждается, скорее наоборот.

Что в России осталось от советских разработок

По словам военного, с 1991 года быстрее всего терялись возможности ведения войны на земле. Он привел пример танков: на утилизацию из хранилищ первыми шли более новые Т-80, потому что к ним было проще добраться, так что до полномасштабной войны наиболее массовыми оказались более старые Т-62 и Т-55.

С ракетным оружием, по его словам, иначе. "Искандер" начали делать в 80-х, а довели до вооружения в 2000-х. Х-101 стартовала в конце 80-х, а на вооружение ее приняли в 2013 году. Су-34 же впервые показали в 1992 году.

О "Калибрах" Киричевский упомянул полуконспирологическую теорию. По ней, в рамках договоренностей о разрядке между СССР и США, Советский Союз снял с вооружения морские крылатые ракеты С-10 "Гранат" и поставил на хранение, а параллельно на их основе создал "Калибр".

Корпус "Граната" имел диаметр 510 мм, а "Калибры" расширили до 533 мм - стандарта торпедного аппарата, чтобы запускать их с подлодки без вертикальной пусковой установки. С формальной точки зрения, по его словам, Россия не прекращала работу над ракетами средней дальности, даже подписав соглашение.

Киричевский подытожил, что Россия считала себя сильной в войне на земле, но ее более сильной стороной оказалась война в воздухе, в том числе ракетно-авиационные средства нападения.

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