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Эксперт предположил, что РФ купила или украла технологии "Бандеролей"

17:05 28.10.2026 Ср
3 мин
aimg Лев Шевченко
Эксперт предположил, что РФ купила или украла технологии "Бандеролей" Фото: носитель "Бандеролей" - дрон "Орион" (портал War and Sanctions)
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Российские "Бандероль" и "Дань-Т" следует рассматривать как малогабаритные крылатые ракеты, а не как "шахеды". Россия могла купить или украсть технологии для них, и это не обязательно Китай.

Об этом в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА" рассказал Иван Киричевский, военнослужащий 413 полка СБС "Рейд" и эксперт по вооружениям Defense Express.

Что известно о характеристиках

Киричевский пояснил, что "Герань-2" и "Гарпия-1А" российский ВПК считает разными изделиями, но для Украины это тот же бензиновый шахед. По его словам, то, что сделано в зоне "Алабуга", маркируют как "Герань-2", а то, что сделано на ИЭМЗ "Купол", как "Гарпия-1А". "Гарпия-1А", по его данным, идет и на экспорт в Африку и для подразделений "Африканского корпуса".

"Бандероль" и "Дань-Т", по его оценке, следует рассматривать как малогабаритные крылатые ракеты со взлетной массой 260 килограммов, из которых 130 килограммов приходится на боевую часть. Он отметил, что у них нет проблем с аэродинамикой полета, а высокоэнергетическое топливо позволяет лететь на 500 километров. По его словам, Бандероль может даже подвешиваться на вертолет Ми-28.

Для сравнения он привел ракету ЛМУР, которую россияне ранее делали под Ми-28: взлетная масса около 105 килограммов, из которых 15 килограммов - боевая часть. По мнению Киричевского, малогабаритную крылатую ракету, у которой половина взлетной массы приходится на боевую часть и стабильно летающую, делать сложно. Он предположил, что россияне могли купить технологию или подсмотреть что-нибудь на украинских образцах; кого именно, он предполагать не стал.

Также Киричевский напомнил об истоках относительно так называемых "Изделий 715 и 720" - ракет, которые демонстрировали на заводе МКБ "Радуга" во время визитов российского военно-политического руководства ориентировочно 2023-2024 годов.

Как сбивать и что делают партнеры

Киричевский отметил, что когда есть чем сбивать, характеристики средств отходят на второй план. Он подчеркнул, что сбить все полностью невозможно, а эффективность, по практике партнеров, достигается одинаковая, но с расходами на порядки выше.

Также он напомнил, что министр обороны Евгений Хмара публично заявлял о необходимости 10 тысяч двигателей одного типа в месяц следующего года. По словам Киричевского, это вызов для украинского сектора военных технологий. Он упомянул, что американцы еще с 2023 года занимаются малогабаритными реактивными двигателями, в частности, печатью ракетных двигателей на 3D-принтерах.

Среди американских аналогов "Бандероли" он назвал Rusty Dagger, который должен был поставлять Украину, и семейство ракет Barracuda от Anduril.

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Российские войска в течение месяца применили около 350 "Бандеролей" и "Дань-Т", заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА".

По его словам, это примерно в десять раз меньше, чем реактивных беспилотников, которые РФ использует для атак по Украине. Игнат объяснил, что такие средства можно называть ракетами-дронами или баражирующими боеприпасами, а запускают их с воздушных платформ.

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