Росія за війну збільшила виробництво дозвукових ракет у 5-6 разів, - військовий з "Рейду"

Росія за п'ять років повномасштабної війни збільшила виробництво звичайних дозвукових крилатих ракет у 5-6 разів. Частину обладнання, двигунів і навіть вуглецеве волокно для корпусів дронів вона отримує з Китаю.

Про це в подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" розповів Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд" та експерт з озброєнь Defense Express.

Що Росія отримує з Китаю і скільки ракет виробляє

Киричевський зазначив, що багато чого для російських реактивних дронів надходить із Китаю напряму: обладнання, двигуни і навіть вуглецеве волокно для корпусів. Він припустив, що російська стратегія масштабування війни далекобійними дронами може спиратися саме на це: Китай як "старший брат", готовий у міру можливостей давати промислове обладнання.

Водночас, за його словами, не можна сказати, що в Росії були великі проблеми з промисловістю, які не дозволяли масштабуватися.

Станом на 2021 рік ліміти російської промисловості становили до 120 ракет "Калібр" на рік і орієнтовно стільки ж Х-101. Нині, за його оцінкою, Х-101 виробляють близько 60 на місяць, а "Калібрів" - приблизно стільки ж. Тобто за п'ять років повномасштабної війни вона збільшила випуск звичайних дозвукових крилатих ракет у 5-6 разів.

Киричевський зауважив, що хоч би як хотілося вважати, що росіяни не вміють виробляти через втрату спроможностей після розпаду СРСР, поки що це не підтверджується, радше навпаки.

Що в Росії лишилося від радянських розробок

За словами військового, від 1991 року найшвидше втрачалися спроможності ведення війни на землі. Він навів приклад танків: на утилізацію зі сховищ першими йшли новіші Т-80, бо до них було простіше дістатися, тож до повномасштабної війни найбільш масовими виявилися старіші Т-62 і Т-55.

З ракетною зброєю, за його словами, інакше. "Іскандер" почали робити у 80-х, а довели до озброєння у 2000-х. Х-101 стартувала наприкінці 80-х, а на озброєння її прийняли у 2013 році. Су-34 ж уперше показали у 1992 році.

Про "Калібри" Киричевський згадав напівконспірологічну теорію. За нею, у рамках домовленостей про розрядку між СРСР і США Радянський Союз зняв з озброєння морські крилаті ракети С-10 "Гранат" і поставив на зберігання, а паралельно на їхній основі створив "Калібр".

Корпус "Граната" мав діаметр 510 мм, а "Калібри" розширили до 533 мм - стандарту торпедного апарата, щоб запускати їх із підводного човна без вертикальної пускової установки. З формальної точки зору, за його словами, Росія не припиняла роботи над ракетами середньої дальності, навіть підписавши угоду.

Киричевський підсумував, що Росія вважала себе сильною у війні на землі, але її сильнішою стороною виявилася війна в повітрі, зокрема ракетно-авіаційні засоби нападу.

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