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В Вашингтоне по инициативе Ложкина стартовал Kyiv Jewish Forum, главная тема – война

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Среда 15 февраля 2023 16:21
В Вашингтоне по инициативе Ложкина стартовал Kyiv Jewish Forum, главная тема – война Фото: Борис Ложкин (пресс-служба KJF)
Автор: Сергей Новиков

В Вашингтоне стартовал ежегодный Kyiv Jewish Forum. Главной темой форума стала война в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Еврейской конфедерации Украины, вице-президента Всемирного еврейского конгресса Бориса Ложкина.

"Прошел год с начала массового конфликта, который Европа не видела за многие десятилетия. В феврале прошлого года почти никто не верил, что Украина сможет выстоять перед жестоким штурмом государства-агрессора, чья военная сила и доблесть, как нам говорили, значительно превосходили Украину", - сказал он.

В то время, отметил Ложкин, Украина могла полагаться только на три ключевых фактора: решительность украинцев защищать свою страну, стойкость и мужество военно-политического руководства во главе с президентом Владимиром Зеленским и поддержку множества друзей.

Год этой войны, по его мнению, по праву следует назвать годом объединения, ведь вызовы объединили всех граждан Украины, в частности, этнических украинцев, россиян, поляков, татар, греков и евреев, в единую политическую нацию.

"Эта ужасная война также объединила всех наших друзей по всему миру. Мы благодарны всем нашим партнерам за единство в помощи Украине", - добавил Ложкин.

Отдельно он подчеркнул масштаб лидерства США в организации и руководстве этой поддержкой, а также со стороны мировой еврейской общины.

По его мнению, от Украины сегодня зависит будущее Европы и всего цивилизованного мира. Победа Украины будет означать победу международного порядка, основанного на демократии, правах человека и верховенстве права.

Усилия коалиции в поддержку Украины, уверен Ложкин, должны обеспечить наказание России за акт агрессии, а также многочисленные военные преступления и преступления против человечества.

"Это единственный результат, который удержит другие авторитарные режимы от ведения агрессивных войн в будущем", - сказал инициатор KJF.

Напомним, первый Kyiv Jewish Forum прошел в 2019 году. Его традиционными участниками являются президенты Украины и Израиля, члены парламентов и правительств из многих стран мира, включая Сенат и Палату представителей США.

KJF-2023 организован в партнерстве с ведущим еврейским мировым медиа Tablet. Медиапартнеры: NV, Обозреватель, РБК-Украина, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.

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