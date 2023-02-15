Кулеба заявил, что рассчитывает на участие Израиля в формуле мира по Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду на то, что Израиль станет активным участником формулы мира по Украине, которую предложил президент Владимир Зеленский в сентябре на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра во время Kyiv Jewish Forum.
"Израиль может и должен стать активным участником формулы мира в Украине, предложенной президентом Владимиром Зеленским. Мы рассчитываем на участие Израиля в этом вопросе", - заявил Кулеба.
Министр уверен, что Израиль очень заинтересован в победе Украины, особенно потому, что Россия и Иран объединились.
"У нас общие вызовы безопасности, и мы обязаны противостоять им вместе. Наши две нации разделяют одинаковые демократические идеалы", - подчеркнул он.
Глава МИД Украины также сообщил, что в ближайшие дни ожидается визит нового министра иностранных дел Израиля Эли Коэна в Киев.
"Мы уже общались по телефону, но это будет его первый официальный визит в Украину. Я считаю, что нет лучшего способа понять, что происходит в Украине, чем приехать и увидеть все своими глазами. Я также с нетерпением жду того, чтобы поговорить обо всем, что касается нашей общей повестки дня. Я уверен, что у Украины и Израиля есть большой общий потенциал", - добавил Кулеба.
Напомним, в нынешнем году Kyiv Jewish Forum-2023 проходит в Вашингтоне под лозунгом Stand with Ukraine. Инициатором KJF является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного еврейского конгресса Борис Ложкин.
Во вступительной речи Ложкин заявил, что от Украины сегодня зависит будущее Европы и всего цивилизованного мира.
В свою очередь президент Израиля пообещал поддержку народу Украины в войне с Россией .
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