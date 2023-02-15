Кулеба заявил, что рассчитывает на участие Израиля в формуле мира по Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду на то, что Израиль станет активным участником формулы мира по Украине, которую предложил президент Владимир Зеленский в сентябре на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра во время Kyiv Jewish Forum .

"Израиль может и должен стать активным участником формулы мира в Украине, предложенной президентом Владимиром Зеленским. Мы рассчитываем на участие Израиля в этом вопросе", - заявил Кулеба.

Министр уверен, что Израиль очень заинтересован в победе Украины, особенно потому, что Россия и Иран объединились.

"У нас общие вызовы безопасности, и мы обязаны противостоять им вместе. Наши две нации разделяют одинаковые демократические идеалы", - подчеркнул он.

Глава МИД Украины также сообщил, что в ближайшие дни ожидается визит нового министра иностранных дел Израиля Эли Коэна в Киев.

"Мы уже общались по телефону, но это будет его первый официальный визит в Украину. Я считаю, что нет лучшего способа понять, что происходит в Украине, чем приехать и увидеть все своими глазами. Я также с нетерпением жду того, чтобы поговорить обо всем, что касается нашей общей повестки дня. Я уверен, что у Украины и Израиля есть большой общий потенциал", - добавил Кулеба.