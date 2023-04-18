Россия в войне против Украины начинает использовать все более старые советские танки, - CNN

Российские власти в войне с Украиной начинают использовать все более старую технику. оккупанты разворачивают танки, построенные после Второй мировой войны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Россия пытается пополнить запасы утраченного вооружения техникой старого поколения. Государство-агрессор все больше полагается на старые модели танков в войне.
"Они начали с Т-80 и Т-90, перешли в Т-72, и мы видели, как первые Т-55 выкатили из ремонта, чтобы ввести в бой, и такая же картина с артиллерией", - пишет издание.
Напомним, что танк Т-90 впервые был представлен в 1992 году, Т-80 – в 1976 году, тогда как Т-72 был принят на вооружение в 1972 году, а Т-55 – после Второй мировой войны в 1948 году.
Ранее РБК-Украина сообщало, чтороссияне в очередной раз перемещали по территории оккупированного Крыма советскую военную технику. На железнодорожной станции возле Джанкой была замечена советская буксированная артиллерийская система.
Кроме этого российские кафиры перемещают советские 100 мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" на запад Крыма.
Отметим, что в восточной части Крыма раздались взрывы у скопления российской техники .
Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил отработку новых вооружений украинских военных в Крыму .
Между тем в МИД рассматривают два пути освобождения Крыма .
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