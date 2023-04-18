Росія у війні проти України починає використовувати все старіші радянські танки, - CNN

Російська влада у війні з Україною починає використовувати все старішу техніку. Окупанти розгортають танки, які були побудовані після Другої світової війни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
Росія намагається поповнити запаси втраченого озброєння технікою старого покоління. Держава-агресор все більше покладається на старі моделі танків у війні.
"Вони почали з Т-80 і Т-90, перейшли до Т-72, і ми бачили, як перші Т-55 викотили з ремонту, щоб ввести в бій, і така ж картина з артилерією", - пише видання.
Нагадаємо, що танк Т-90 вперше був представлений у 1992 році, Т-80 - у 1976 році, тоді як Т-72 був прийнятий на озброєння у 1972 році, а Т-55 - після Другої світової війни у 1948 році.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що росіяни в черговий раз переміщали територією окупованого Криму радянську військову техніку. На залізничній станції біля Джанкою було помічено радянську буксировану артилерійську систему.
Окрім цього російські окупанти переміщують радянські 100 мм протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра" на захід Криму.
Зазначимо, що у східній частині Криму пролунали вибухи біля скупчення російської техніки.
Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов не виключив відпрацювання нових озброєнь українських військових у Криму.
Тим часом у МЗС розглядають два шляхи звільнення Криму.
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