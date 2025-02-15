Россия выводит из Сирии корабли с боеприпасами, - Минобороны Британии
Россия выводит из Сирии корабли, перевозящие боеприпасы. Британское Минобороны зафиксировало прохождение через Ла-Манш шести российских судов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters
Министерство обороны Великобритании за последние дни зафиксировало прохождение через Ла-Манш шести российских военных и торговых кораблей, которые перевозили боеприпасы. Британские военные объяснили, что корабли, за которыми наблюдали Королевский военно-морской флот и Королевские военно-воздушные силы, выходили из Сирии.
Как заявили в министерстве, Россия эвакуирует свои военные ресурсы из Сирии с момента свержения Асада, что стало "ударом по амбициям Москвы на Ближнем Востоке".
"Эти корабли вышли из Сирии после того, как Путин покинул своего союзника Асада, но они все еще были вооружены и полны боеприпасов. Это свидетельствует о том, что Россия ослаблена, но остается угрозой", - сказал министр обороны Джон Гили.
Минобороны Британии заявило, что вывод боеприпасов из Сирии свидетельствует о том, что приоритетность войны в Украине Россией повлияла на ее способность удерживать Асада у власти.
Вывод российских войск из Сирии
Напомним, после краха режима сирийского президента Башара Асада РФ начала выводить часть своих войск из этой страны. Как передавали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, враг россияне имели большие проблемы с эвакуацией солдат из Сирии.
Ранее также стало известно, что российское судно Ursa Major, которое транспортировало стратегический груз, затонуло в Средиземном море после взрыва в машинном отделении.
В то же время известно, что Москва потеряла доступ к своей военно-морской базе в Тартусе после краха режима Асада.
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