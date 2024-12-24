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Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море после взрыва: что известно

Вторник 24 декабря 2024 08:53
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Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море после взрыва: что известно Иллюстративное фото: военное судно Ursa Major затонуло в Средиземном море после взрыва (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Российское судно Ursa Major, которое транспортировало стратегический груз, затонуло в Средиземном море после взрыва в машинном отделении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер".

По данным сервисов отслеживания, судно остановилось около 20:25 по Московскому времени (19:25 по Киевскому времени). К нему сразу подошло испанское спасательное судно SALVAMAR DRACO SAR, однако после взрыва система AIS Ursa Major перестала работать.

Сообщается, что около полуночи судно затонуло. К месту аварии было направлено судно CLARA CAMPOAMOR для сбора разлитых нефтепродуктов.

Отмечается, что экипаж Ursa Major эвакуировали в порт Картахена.

Как отметил "Крымский ветер", ранее ГУР сообщало о технических неисправностях на Ursa Major, в частности о поломке главной топливной трубки. Несмотря на предположение, что судно направлялось в Сирию для эвакуации российской техники, выяснилось, что его курс был на Владивосток.

Мониторинговая группа завила, что на борту находился стратегический груз - два 45-тонных люка ядерного реактора для ледокола проекта 10510 "Лидер".

Отмечается, что эти детали, покрытые синим брезентом, заметили на фото. Их потеря может значительно задержать строительство ледокола.

Фото: мониторинговые снимки (t.me Crimeanwind)

Напомним, недавно в Черном море потерпел крушение российский нефтяной танкер.

Также ранее мы сообщали о том, что в российском порту Туапсе наблюдалось задымление после взрывов ночью 29 ноября.

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Российская Федерация Средиземное море
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