Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море после взрыва: что известно
Российское судно Ursa Major, которое транспортировало стратегический груз, затонуло в Средиземном море после взрыва в машинном отделении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер".
По данным сервисов отслеживания, судно остановилось около 20:25 по Московскому времени (19:25 по Киевскому времени). К нему сразу подошло испанское спасательное судно SALVAMAR DRACO SAR, однако после взрыва система AIS Ursa Major перестала работать.
Сообщается, что около полуночи судно затонуло. К месту аварии было направлено судно CLARA CAMPOAMOR для сбора разлитых нефтепродуктов.
Отмечается, что экипаж Ursa Major эвакуировали в порт Картахена.
Как отметил "Крымский ветер", ранее ГУР сообщало о технических неисправностях на Ursa Major, в частности о поломке главной топливной трубки. Несмотря на предположение, что судно направлялось в Сирию для эвакуации российской техники, выяснилось, что его курс был на Владивосток.
Мониторинговая группа завила, что на борту находился стратегический груз - два 45-тонных люка ядерного реактора для ледокола проекта 10510 "Лидер".
Отмечается, что эти детали, покрытые синим брезентом, заметили на фото. Их потеря может значительно задержать строительство ледокола.
Фото: мониторинговые снимки (t.me Crimeanwind)
Напомним, недавно в Черном море потерпел крушение российский нефтяной танкер.
Также ранее мы сообщали о том, что в российском порту Туапсе наблюдалось задымление после взрывов ночью 29 ноября.
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