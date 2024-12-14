У России большие проблемы с эвакуацией солдат из Сирии. В ГУР рассказали детали

Сотни российских военных не могут эвакуироваться из Сирии. Они боятся, что их накроют огнем по дороге из провинции Хомс к авиабазе в Хмеймиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР .

"Процессом вывода россиян из Сирии пользуются некоторые вооруженные группировки: вешают российский флаг на свои колонны как прикрытие для беспрепятственного передвижения, в частности по трассе М4", - говорится в сообщении.

По данным ГУР, для этого процесса даже задействовали российского полковника Дмитрия Мотренко, который ездил на переговоры с представителями военных контингентов других государств в Сирии и выпрашивал гарантий неприкосновенности для солдат РФ, которые ожидают в районе аэродрома Т4.

"Между тем на территории Сирии появились наемники из так называемых российских ЧВК, в частности "африканского корпуса". Их задача - защищать подразделения РФ, которые движутся из глубины Сирии к базам на побережье", - добавляют в ГУР.